越通社墨西哥——由越共中央办公厅副主任黎光永为首的代表团已出席自6月24日至27日在墨西哥新莱昂州蒙特雷市举行的墨西哥劳动党第十届代表大会。越通社驻墨西哥记者报道，黎光永在大会上致欢迎辞时表示，在世界各国人民争取和平、独立、民主和进步的共同斗争事业中，越南共产党及人民将始终与墨西哥劳动党同行。黎光永相信，第十届大会将为墨西哥劳动党开辟新篇章做出贡献。黎光永高度评价越南共产等与墨西哥劳动党近年来的友好合作关系。两党在针灸、农业、宣传和培训等领域共同签订了多项合作协定并取得许多良好结果，从而为增进两国人民之间的了解和强化友好团结关系创造便利条件。*大会期间，黎光永一行会见了墨西哥劳动党协调员阿尔贝托·安纳亚（Alberto Anaya）。会见时，阿尔贝托·安纳亚感谢越南共产党派团出席劳动党第十届代表大会。其充分体现了越南共产党在尤其是庆祝两党建立关系20周年（1997-2017）的背景下对墨西哥劳动党的支持和团结关系。阿尔贝托·安纳亚高度评价越南党和人民30年来所取得的成就，并将其视为对墨西哥劳动党的巨大鼓舞。他同时希望进一步深化墨西哥劳动党与越南共产党和两国人民之间友好合作关系。访问墨西哥期间，越南共产党代表团与出席本届大会的许多国际代表团举行会晤；走访越南驻墨西哥大使馆；向设在首都墨西哥的胡志明主席塑像敬献花圈等。（越通社—VNA）