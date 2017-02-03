国际友人致电祝贺越南共产党成立87周年

​ 越通社河内——值此越南共产党成立87周年（1930.2.3-2017.2.3）之际，老挝人民革命党中央委员会和柬埔寨执政党人民党中央委员会分别向越南共产党中央委员会致贺电。



* 老挝人民革命党中央委员会贺电的内容如下：老挝人民革命党和老挝各族人民热烈祝贺越南共产党与兄弟般的越南人民所取得的巨大且全面的成就和胜利，同时将越南的成就和胜利视为老挝国家保卫和发展事业上的巨大鼓舞。



老挝人民革命党表示高兴看到由伟大的胡志明主席以及敬爱的凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席亲手缔造的越老两党、两国及两国人民传统友谊、特殊团结及全面合作关已成为两国民族的宝贵财富，是两个民族存在与发展的规律，是两国取得胜利的决定性因素，两国关系正在朝着深广方向发展，为两国人民带来切实利益。



老挝党、国家和人民将竭尽全力，同越南党、国家和人民合作促进两国关系万古长青，为地区和世界和平、友谊与合作做出贡献。



* 柬埔寨执政党人民党中央委员会的贺电内容如下：柬埔寨人民党热烈祝贺并高度评价越南党、政府和人民在实现革新道路上已取得巨大成就，促进国家全面发展，越南人民的生活条件得到了改善，越南的国际地位也不断提高。柬埔寨人民党高度评价越柬两党、两国政府和人民的团结友谊与全面合作关系不断发展，强调将继续努力巩固与深化两国关系本着“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的方针稳固发展。



柬埔寨人民党表示坚信，在以阮富仲总书记为核心的越南共产党的英明领导下，越南人民将继续取得新的成就，胜利实现越共十二大决议目标。值此机会，柬埔寨执政党人民党预祝越南共产党中央委员会在国家建设和发展事业上继续取得新胜利。（越通社-VNA）