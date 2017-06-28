今年上半年越南农林水产品出口额达171亿美元

越通社​河内——据越南农业与农村发展部的统计数据，6月份越南农林水产品出口额达29.7亿美元，带动今年前6月出口总额累计达到171亿美元，同比增长13.1%。

据此，主要出口农产品、水产品及林产品出口额分别达近91亿美元同比增长15.4%、近35亿美元同比增长14.1%和近38亿美元同比增长12.8%。



今年6月份大米出口量近41.3万吨，出口额达近1.82亿美元。今年上半年大米出口金额累计达12亿美元，同比增长4.9%。中国仍是越南大米最大出口市场。中国香港、加纳、美国和新加坡等国大米进口额下降。



6月份胡椒出口量达2.3万吨，创汇1.1亿美元，将前6月胡椒出口量提升到12.6万吨，创汇7.14亿美元，出口量同比增长18.3%， 但出口额同比下降16.8%。



6月份咖啡出口量达10.9万吨，创汇2.59亿美元，将前6月咖啡出口量提升到81.7万吨，创汇18.6亿美元，出口量同比下降16.7%， 但出口额同比增长9.5%。德国和美国是越南咖啡最大出口市场。

6月份木材和木制品出口额达6.09亿美元，将前6月木材和木制品出口额提升到36亿美元，同比增长13.2%。美国、中国和日本是越南木材和木制品三大出口市场。

6月份，水产品出口额达6.53亿美元，将千月水产品出口额提升到35亿美元，同比增长14.1%。美国、日本、中国和韩国是越南水产品四大出口市场。

特别是，6月份蔬果出口近2.83亿美元，上半年蔬果出口总额累计达17亿美元，同比大增44.6%。阿联酋、俄罗斯、日本和中国是越南蔬果的4大出口市场。

据农业与农村发展部，6月份越南农林水产品进口额约达29.4亿美元，将前6月农林水产品进口额提升到140.6亿美元，同比增长25.4%。（越通社—VNA）