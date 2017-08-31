越通社胡志明市—— 亚洲成为越南虾行业的新兴销售市场。这是越南水产加工和出口协会29日下午在胡志明举行的“世界对虾的需求及越南的虾供应能力”研讨会上透露的信息。

欧盟市场专家罗伯在会上援引联合国2025年世界城市化前景报告指出，人口密集的大城市大部分集中在亚洲地区。本地区的中产阶层人数今后有望增长最快。届时，他们对虾、鱼等富含蛋白质食品的需求也将猛增。不仅如此，本地区还集中了多项新一代自贸协定，它将成为推动亚洲地区贸易发展的动力。



【中国成为越南虾类出口的潜在市场】

明富集团股份公司董事长黎文光也认为，今后几年，亚洲地区对虾的需求将猛增。其中，中国对虾的需求增长最快，因为该国的虾养殖业大幅减少。适宜养虾的地区被规划为居民区、虾病难以控制等原因导致虾产量大幅减少，而消费需求又呈现上涨趋势。日本与韩国对虾的消费需求也正呈现上升迹象。

据越南水产加工与出口协会，越南虾产品已出口到中国、韩国、日本和东盟等市场并呈现良好增长势头。今年前7月，越南虾产品对中国市场出口同比增长近40%。越南虾产品对日本和韩国的出口同比分别增长35.2%和27.4%。

然而，专家们认为，为了满足上述市场的需求，越南虾类加工企业应对每个市场制定具体战略，其中特别关注消费者的偏好、习惯，从而提出有效的战略。（越通社—VNA）