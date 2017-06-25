越通社河内​——2017年越老柬三国阵线主席第三次会议于6月25日上午在河内举行。越共中央委员、越南祖国阵线中央委员会主席陈青敏，柬埔寨人民党名誉主席、国会主席、祖国发展团结阵线理事会主席韩桑林，老挝人革党中央政治局委员、建国阵线中央主席赛宋蓬·丰威汉共同主持会议。越南祖国阵线中央委员会主席陈青敏在会上致开幕词时表示，该会议在庆祝越柬建交50周年之际举行“越柬友谊年”，在庆祝越老建交55周年和《越老友好合作条约》签署40周年之际举行“越老友好团结年”的背景下举行。该会议不仅对三国阵线具有重要意义，对“越柬友好年”和“越老友好团结年”的成功做出切实贡献，而且还成为三国阵线分享相关经验，共同制定基本原则和内容，确保指明2020年前三国阵线合作方向的良机。陈青敏建议，三国阵线需加强对广大人民群众关于三国团结与传统友好合作关系的宣传工作，让他们为推动三国关系持续发展作出贡献。三国阵线合作需实现把推动经贸发展、加强交通互联互通、加大对各国口岸基础设施建设的投资力度与加强社会保障和环保工作结合起来以及引导各国边民开展务实合作，互相帮助，联手维护边境地区的治安秩序，为建设和平、友谊、稳定与发展的边界线做出积极贡献的目标。三国阵线除了保持高层互访与接触以及研究合作、经验交换等活动之外，还要协作配合建设一个“以人为中心”的东盟共同体，增强各国人民团结友谊和互相了解，为维护地区和世界和平稳定作出贡献，在尊重国际法、相互尊重独立主权及互不干涉内部事务的基础上采取和平方式解决争端，共谋繁荣与可持续发展。柬埔寨人民党名誉主席、国会主席、祖国发展团结阵线理事会主席韩桑林在会上致辞时指出，该会议对培育、巩固和弘扬三国的团结友谊、良好合作的优良传统具有重要意义。韩桑林提议三国加强宣传力度，让各阶层人民了解三国阵线合作计划备忘录的内容，同时鼓励并为人民参加各项社会活动、经贸、文化、科学、教育、医疗、环境等领域合作活动创造便利。此外，还要鼓励边境地区各地方增强团结友谊，促进各领域的友好合作和交流等，其中注重维护边界线的治安秩序。老挝人革党中央政治局委员、建国阵线中央主席赛宋蓬·丰威汉强调，该会议同时也是对三国阵线合作计划备忘录中各项内容实施结果作出评估，进而共同解决合作关系中的不足之处的良好机会。与会代表评价称，柬老越三国阵线合作计划备忘录（2013-2016）实施3年来，各项合作内容取得务实结果。各方已落实好宣传工作，让各阶层人民深刻地意识到维护和巩固柬老越三国关系的意义和重要性。该合作计划已有助于促进三国阵线和各人民团体之间的合作交流。高层互访、研究合作、经验交换等活动均保持经常性并纳入正轨，值此机会，越共中央委员、祖国阵线中央委员会主席陈青敏，柬埔寨人民党名誉主席、国会主席、祖国发展团结阵线理事会主席韩桑林，老挝人革党中央政治局委员、建国阵线中央主席赛宋蓬·丰威汉签署了2017-2020年阶段三国阵线合作计划备忘录。根据该合作计划，三方一致同意继续继承和发挥三年来所取得的成果，在2017-2020年阶段继续加强合作，集中加强宣传工作，鼓励各地方阵线开展交流活动和缔结友好关系，加强高层互访，派团互访并交换经验等。此外，三方需联手建设一个“以人为中心”的东盟共同体，增进三国人民之间的了解和友谊，为维护地区和世纪和平稳定，在尊重国际法及互不干涉内部事务的基础上以和平方式解决争端作出贡献，力争实现繁荣可持续发展。2020年越老柬三国阵线主席会议将在柬埔寨举行，对2017-2020年阶段三国阵线合作计划实施结果进行总结和评估并签署2020-2030年阶段合作计划。此前，越共中央委员、祖国阵线中央委员会主席陈青敏，柬埔寨人民党名誉主席、国会主席、祖国发展团结阵线理事会主席韩桑林，老挝人革党中央政治局委员、建国阵线中央主席赛宋蓬·丰威汉已率团拜谒胡志明主席陵墓。（越通社—VNA）