2017年越南通胀率有望控制在3%以下

越通社河内——据预测，2017年全年，越南通货膨胀预测从上个月的3.8%下调至3%以下。这是越南MarketIntello 市场调研公司近日公布的6月份《宏观经济报告》中的信息。越南统计总局的统计数据显示，2017年5月居民消费价格指数环比下降0.53%，通胀率降至3.19%，创2016年9月以来最低。在一篮子商品中，食品和饮食服务类降幅是16年来最低的，表明供应增加而需求疲软。该商品类价格指数下降的主因是粮食和生鲜食品的价格大幅下跌。特别的是，中国买家突然停止收购，令越南生猪价格应声暴跌。MarketIntello首席执行官丁俊明认为，卡塔尔与海湾地区阿拉伯国家间的紧张局势日益加剧可能抑制原油价格的复苏，越南政府为扶持增长提出开采100万吨原油的计划也因此受到间接的影响。丁俊明表示，若全球原油价格能复苏，越南上述计划的可行性可增加。在原油价格一直处于低位的情况下，若越南增加用于出售的原油开采量将会造成巨大损失。据越南计划与投资部，越南一桶原油的开采成本为30-70美元，而目前原油价格降至50美元/桶，因此越南政府提出的上述计划会带来巨大挑战。根据世界经济和国内经济的走势，MarketIntello已调整2017年的预测。据此，2017年越南经济增长率有望达6.1%，与5月份的《宏观经济报告》的预测保持不变。与此同时，越南政府已改善国家财政预算执行工作以及国际市场的情况有利于越南出口发展，因此经济增长很有可能达到更高的水平。报告显示，由于生鲜食品和汽油的价格下降等原因，2017年全年通胀率预计达2.9%。MarketIntello认为，越南国家银行将控制货币供应量，确保通胀率维持在较低水平。此前，河内国家大学所属的经济与政策研究院（VEPR）已公布2017年《越南经济年度报告》，其中提出全年经济增长的两种情景：第一种情景，以政府的高度决心，经济增长率达6.7%的目标是可以实现的，问题是如何确保经济增长的可持续性，通货膨胀率预计达3.2%。第二种情景，经济自然增长率达6.37%，通胀率达2.35%。行内专家均对第二种情景表示支持，因为该情景中的政府真正是创新型政府，政府不是游戏参与者而是规则制定者和监督者。若能提供一个公正的平台，让参与者找到乐趣和信任感并激发其创新激情，进而成功实现可持续发展。越南经济专家吴志龙表示，2017年全年平均价格指数在3%左右是合理的，因为经济不景气，货物供应因天气不太恶劣而十分充足，电价未上涨，此外，今年前五月，全国通胀率也处于较低水平等。（越通社-VNA）