2017年第一季度越南逾92%大米出口量是商务合同

越通社胡志明市——2017年前3个月，越南大米出口量和出口额均同比猛降，但值得注意的是，大部分大米出口量均是企业的商务合同。

越南粮食协会（VFA）的报告显示，2017年第一季度，越南全国大米出口量达近110万吨，离岸总价值为4.72亿美元，分别同比下降23%和18%。

在110万吨大米出口量中，仅有对古巴出口的8.7万吨是集中式采购合同，占总量近8%，其余均是商务合同。

今年前三个月越南主要大米出口市场仍是中国，出口量为44.8万吨，占大米出口总量的41%；其后是菲律宾22.7万吨，占20%以上；非洲为14.2万吨，占13%等。上述数据表明，近期各国大米进口趋势发生较大变化。

越南粮食协会主席黄世能表示，进口越南大米的许多市场，尤其是东南亚地区市场逐渐改变进口运行机制，从政府的集中式采购合同转为私人企业合同或完全实现大米贸易自由化。这一趋势使越南各家大米出口经营企业必要准备的充足信息，满足今后市场需求。

此外，2017年前三个月越南大米出口还有一个亮点，就是大米平均出口价格较2016年增高。具体，今年前三个月大米平均出口价格为每吨432美元，每吨同比增加27.7美元。 仅在3月份，大米平均出口价格为每吨445美元，增加42.8美元。其主要原因是由越南国内大米价格飙升，致使企业的出口价格也上涨。（越通社—VNA）