2017年山罗省木州县各民族文化节准备工作就绪

今年木州县各民族文化节于8月31日至9月2日举行，其间将有许多切实活动，如“草原的渴望艺术活动”、“木州导游”竞赛、蒙族传统舞蹈、各种文化活动、各民族传统游戏等等。与此同时，木州县各民族文化节期间还将举行木州美丽风景图片展、木州高原特色农产品推介会、土锦集市等等。今年文化节的亮点是越老旅游贸易博览会，预计该活动将吸引老挝北部各省企业代表参加。



为了让今年文化节顺利举行，木州县已成立组委会及相关小组，同时动用数百名专业和业余演员为9月1日晚举行的“草原的渴望艺术活动”做出积极准备。据悉，该艺术活动将介绍木州县各民族同胞的风土人情及传统文化特色。



来到今年木州县各民族文化节，游客还有机会欣赏高质量土特产，如茶叶、牛奶、酥油等等，参观当地许多历史遗迹区等等。（越通社-VNA）