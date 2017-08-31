2017年山罗省木州县各民族文化节准备工作就绪

越通社山罗省——每逢9·2国庆节，山罗省木州县各民族同胞，尤其是蒙族人又纷纷来到木州县木州高原，共庆独立日。
几天来，2017年木州县各民族文化节前期的准备工作非常热闹，该县到处都是高高飘扬的国旗、横幅遍野、鲜花满天，期望将给游客留下深刻印象。
[2017年越南各民族文化节举办在即]
今年木州县各民族文化节于8月31日至9月2日举行，其间将有许多切实活动，如“草原的渴望艺术活动”、“木州导游”竞赛、蒙族传统舞蹈、各种文化活动、各民族传统游戏等等。与此同时，木州县各民族文化节期间还将举行木州美丽风景图片展、木州高原特色农产品推介会、土锦集市等等。今年文化节的亮点是越老旅游贸易博览会，预计该活动将吸引老挝北部各省企业代表参加。
为了让今年文化节顺利举行，木州县已成立组委会及相关小组，同时动用数百名专业和业余演员为9月1日晚举行的“草原的渴望艺术活动”做出积极准备。据悉，该艺术活动将介绍木州县各民族同胞的风土人情及传统文化特色。
来到今年木州县各民族文化节，游客还有机会欣赏高质量土特产，如茶叶、牛奶、酥油等等，参观当地许多历史遗迹区等等。（越通社-VNA）
为了让今年文化节顺利举行，木州县已成立组委会及相关小组，同时动用数百名专业和业余演员为9月1日晚举行的“草原的渴望艺术活动”做出积极准备。据悉，该艺术活动将介绍木州县各民族同胞的风土人情及传统文化特色。
来到今年木州县各民族文化节，游客还有机会欣赏高质量土特产，如茶叶、牛奶、酥油等等，参观当地许多历史遗迹区等等。（越通社-VNA）