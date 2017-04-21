“黄沙、长沙归属越南”资料图片展充分证明越南早就对这两个群岛拥有主权

越通社​兴安省——4月21日，越南信息与传媒部与兴安省联合举行“黄沙、长沙归属越南：历史证据和法律依据”资料图片展。本次展会展出从国内外研究专家、学者所公布的大量资料中搜集而来的近100张地图和许多资料、文件、实物和刊物。由越南封建王朝和法国印度支那政府在17世纪至20世纪初期间颁布的汉喃字、越文和法文等的文件和资料，证明越南已对黄沙和长沙两个群岛进行开发、确立并行使主权；特别是阮朝期间颁布有关越南对上述两个群岛进行开发、管辖、确立和行使主权的朱版御批；由越南和西方国家从十七世纪至今公布有关越南对黄沙和长沙两个群岛拥有主权的地图集等；1954-1975年时期越南南方共和政府以及越南社会主义共和国从1975年至今颁发的行政文件复制版。值得一提的是，展览会还展示由西方国家从十七世纪以来所公布证明越南对黄沙和长沙两个群岛拥有主权的65张地图，其中，由中国封建国家出版发行的地图30张，其证明中国从未对上述两个群岛进行管理或声索主权。特别是拥有大量照片的“越南心中的黄沙与长沙”资料展区，充分体现全国人民对黄沙长沙两个群岛的感情。值此机会，兴安省举行越南图书日活动，展示关于黄沙和长沙的图书和资料200多种。预计，此展将于4月25日结束。（越通社—VNA）