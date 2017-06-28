越通社河内——越南航空总公司透露，该公司的两个成员单位荣获新加坡航空公司（Singapore Airline）颁发的服务质量奖。
其中，内排货运服务股份公司位居最佳货运服务公司排行榜第二位；越南国际机场地面服务公司荣获最佳机场服务质量奖。
本次评选是根据去年4月至今年3月期间从对新航乘客满意度调查的结果中所得。目前，内排货运服务股份公司和越南国际机场地面服务公司向新航往返河内的所有航班提供服务。
内排货运服务股份公司是在河内内排国际机场开发航线的23家国际航空公司的最大货运服务供应商。除了荣获新航的奖项外，该公司的服务质量还大获卡塔尔航空公司以及其它大型航空合作伙伴的好评。
此外，越南国际机场地面服务公司是越南首个采用专门提供机场地面服务商业模式的公司。
凭借良好的服务质量，越航已成为越南唯一一家被列入全球四星级航企名单的公司。
此前，由英国独立航空公司服务调查机构（Skytrax）公布的最新评选结果显示，在荣获2017年最佳豪华经济舱奖(Best Premium Economy Class)的20家航空公司中，越航排名第14位。同时，越航还连续两年闯进全球最佳航空公司排行榜的前50名。上述结果已为越航早日实现至2020年成为亚太地区最佳航空公司之一的目标创造重要的前提条件。（越通社—VNA）