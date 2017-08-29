黎成龙强调，该会议具有重要意义，为促进越柬两国司法部以及两国边境省份司法机关之间的合作向前发展注入新动力，为边境省份的安全、稳定与繁荣发展以及维护和推动“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系迈上新台阶作出贡献。

黎成龙认为，落实越南司法部和柬埔寨司法部之间法律和司法合作备忘录，近年来，双方已配合开展多项合作活动，如高层互访、专家互访交流、签署关于民事司法协助的协定和引渡条约等。越南与柬埔寨接壤的各省已努力开展法制宣传教育、法律协助及涉外矛盾纠纷的调解工作等活动。会上，与会代表就越柬司法部之间的合作情况、越柬关于民事司法相助的协定和引渡条约实施情况、法制宣传教育和涉外民间矛盾纠纷的调解工作等内容深入交换意见。与会代表同时还提出关于加强越柬边境省份司法合作的建议。至于未来合作方向，与会代表一致同意，两国司法部认真贯彻落实法律和司法合作备忘录，两国各有关部门贯彻履行所签署的关于民事的司法协助协定和引渡条约等。此外，双方继续向边民提供法律帮助，密切配合开展法制宣传教育工作，加强边民的法律意识等。与会代表一致同意将于2019年在柬埔寨召开第二次越柬边境省份司法会议。值此机会，会议还签署越南司法部和柬埔寨司法部之间的合作计划（2017-2018）、越南司法部司法学院和柬埔寨司法部王家司法培训学院之间的合作备忘录。（越通社——VNA）