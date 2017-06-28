越南驻俄罗斯大使：越俄全面战略伙伴关系基础牢固

阮青山强调，这是越共十二大成功举行之后陈大光第一次访俄，因此此访意义重大，表明越南十分重视越俄全面战略伙伴关系并弘扬两国近一个世纪以来的传统友谊以及展现越南不断努力融入国际社会的外交路线。陈大光此访是两国关系史上的重要转折点，两国牢固的相互信任关系是两国合作的基础。

关于两国关系所面临的机遇和挑战，阮青山表示，越俄传统友好关系近一个世纪来一直有着坚固的基础，俄罗斯继续秉承前苏联与包括越南在内的世界各国所签署的各项国际协议与公约。在当前国际形势错综复杂的背景下，需要世界各国更加密切地合作，维护区域安全，促进经济增长。越南和俄罗斯现在比任何时候都要关注两国的合作潜力。越俄关系既是全面战略伙伴关系也是传统友好关系，两国政治互信与潜力对两国经济发展起到积极作用。

关于两国地方合作展望，阮青山认为，两国对外交往关系良好，两国政府和人民保持高度互信。目前，提高两国经济发展水平和双边贸易额是两国的首要优先任务。在这一方面，应关注促进两国各部委行业及地方政府之间的合作。

阮青山对近年来部分越南经济集团和地方政府与俄罗斯伙伴建立的务实合作关系予以高度评价，对今年前6月越俄双边贸易额明显提高、增长率达30%这一成绩予以充分肯定。

阮青山认为，两国高层互访是两国全面战略合作伙伴关系及两国互信的充分体现，陈大光此访有助于进一步增进两国互相信任，巩固两国国际地位，同时强调俄罗斯在世界各重要问题的强国地位。（越通社-VNA）