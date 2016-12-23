越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长陈青敏会见中国全国政协主席俞正声

越通社北京——越通社驻北京记者报道，应中国人民政治协商会议全国委员会（简称中国全国政协）主席俞正声的邀请，越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长陈青敏从12月19日至23日对中国进行访问。此访目的是借鉴中国全国政协在反腐败、扶贫、新农村建设和城市文明建设、政治协商、民主监督等工作的经验，同时加强越南祖国阵线与中国全国政协的友好合作关系。会见时，中国全国政协主席俞正声对两国关系取得积极进展和两国高层领导人互访频繁表示高兴，同时介绍中国全国政协的作用，并表示希望双方代表团的互访将有助于加强两党、两国和中国全国政协与越南祖国阵线的合作关系。陈青敏强调了越南独立、自主和积极融入国际社会的外交政策以及越南党和国家重视与中国党、国家和人民的友好合作关系，夯实两国关系的社会基础，解决两国关系分歧等的一贯政策，同时高度评价中国全国政协在加强与越南祖国阵线合作关系起着作用。访问中国期间，越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长陈青敏与全国政协副主席兼秘书长张庆黎举行会谈，分别会见北京市政协主席吉林、重庆市政协主席、广东政协副主席，参观中国部分文化基地。双方就加强越南祖国阵线与中国全国政协的交流与合作，培育两国友好合作关系的具体措施交换意见。（越通社-VNA）