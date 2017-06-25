越通社河内​——应俄罗斯总统弗拉基米尔•普京和白俄罗斯总统亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科的邀请，越南国家主席陈大光携夫人从6月26日至7月1日分别对俄罗斯和白俄罗斯进行正式访问。访问前夕，陈大光主席已接受白俄罗斯和俄罗斯记者的采访。陈大光强调，越南与白俄罗斯的关系发展潜力巨大，相信在两个民族传统友谊、两国高层领导人的政治互信和决心以及过去所取得的积极合作成果等坚固基础上，越白关系将迈上新高度并为双方带来利益。陈大光说，《越南与亚欧经济联盟自由贸易协定》和《越南与白俄罗斯关于在越南境内扶助带发动机的运输工具生产的议定书》等两国所达成的重要协议将为两国经贸投资合作强劲发展注入动力。谈到越南与俄罗斯的传统友谊和全面战略伙伴关系时，陈大光强调，自1950年建交以来，越俄两国关系不断提升，政治互信随着各级代表团互访机制的加强而日益加深；经贸合作活跃发展，双向贸易呈现良好增长势头，两国扩大汽车配装和制造领域的合作规模有望将推动两国经济关系向前迈进；此外，国防安全、科学技术、教育培训、文化、旅游等领域的合作不断得到加强，双方文化交流活动频繁开展，从而为增进两个民族互相了解和友谊做出贡献。从整体来看，陈大光表示，可以肯定的是，越俄两国全面战略伙伴关系和传统友好关系在各领域上正呈现出良好发展势头。两国合作潜力巨大，双方应加强合作，将两国现有的潜力与优势充分发挥出来，推动两国关系更加可持续发展。为今后进一步发展和提高越俄全面战略伙伴关系的效果，陈大光认为，两国需继续加深政治互信，提升经贸、能源、国防安全、教育培训、科学技术等支柱产业的合作水平以及加强高新技术、新材料等新领域的合作关系。陈大光高度评价欧亚经济联盟与越南签署自由贸易协定，相信务实开展该协定将为推动越南与欧亚经济联盟经贸合作关系注入强劲动力，有助于实现2020年前双边贸易额达100亿美元的目标。该协定具有战略性意义，为推动越南与欧亚经济联盟及其成员国之间的经贸合作关系迈上更高台阶创造法律基础和便利条件。这是欧亚经济联盟与第三方签署的首个自贸区协定，同时也是越南同国内生产总值2.2万亿美元、人口总数1.83亿的欧亚经济联盟 (俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦等5国)签署的首项协议。陈大光强调，越南与欧亚经济联盟自由贸易协定生效之后，越俄双边贸易金额预计年均可增长18-20%，2020年可达100-120亿美元。对于白俄罗斯，陈大光评价称，越南与欧亚经济联盟自贸协定为两国经贸合作关系带来巨大发展空间。双方已承诺对彼此给予减免90%税项的优惠，相当于双边贸易金额的90%以上，有助于双方增加对彼此的出口数量，尤其是主力产品等。（越通社-VNA）