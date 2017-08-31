越南北部地区抓紧落实《巴黎协议》

8月29号在河内，越南自然资源与环境部同联合国开发计划署及德国国际合作机构联合举行会议，就越南北部地区实施关于气候变化的《巴黎协议》实施情况以及气候变化对北部地区和红河平原产生的影响等内容进行讨论。



会议上，与会代表认为，近几年来，气候变化不断加剧，严重影响到自然环境及人类的生活。北部各气象台提供的数据显示，年均气温呈现上升趋势、海平面平均每年上升2.5毫米；北部多地发生洪水，给人们的生命财产安全造成极大危害。



为了有效应对气候变化及实现《2016-2020年绿色增长目标及2030年展望》，越南自然资源与环境部实施了多个项目并要求各地主动制定详细计划，力争把应对气候变化的相关内容列入地方经济发展计划。然而，代表们也表示，基层干部对应对气候变化的认识不足，因此应对气候变化行动计划尚未得到重视，加上用于应对气候变化的资金较为有限等仍是各地方在实际展开过程中要面临的主要难题。



此外，与会代表提议需要建立跨部门联动机制。这将成为各部门互相分享有关应对气候变化相关知识的良好平台，为提高各部门行业在计划实施过程中的连接性做出贡献。（越通社-VNA）