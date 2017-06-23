越南北江省加大招商引资力度

越通社北江省6月23日——越南计划与投资厅厅长郑友胜透露，目前，该省共吸引投资项目1205个。其中，内资项目共916个，注册资金逾80万亿越盾；外资项目共286个，注册资金逾42.6亿美元。从年初至今，该省吸引内资项目57个，注册资金超26.5万亿越盾；外资项目29个，注册资金超5.12亿美元。各项投资项目主要集中于工业及制造业（82.6%）、贸易服务业（17.3%）、农业（0.1）等领域。内资项目的实际到位资金达约2.2万亿越盾，同比增长95.4%；外资项目的实际到位资金达3500万美元，相当于同期的85.7%。为提高招商引资工作的效率，北江省已为投资商创造最为便利的条件，同时鼓励他们加快项目施工进度、敦促工业园区基础设施实施方早日开展征地拆迁补偿工作和加快基础设施施工进度等。在对有关企业的各种相关手续进行评估并确保公开透明的同时，该省也加强对有关干部人员任务执行情况的审查监督力度。此外，该省还协助投资商有效完成若干重点项目的征地拆迁补偿工作。同时，该省人民委员会领导及各有关机关还与投资商举行各场对话会，进而为及时协助企业化解困难并确保各项目有效运行创造机会。继续加大宣传及推广力度，旨在向国内外投资商介绍该省潜力与优势、各项招商引资政策以及具有吸引力的投资商机等。（越通社—VNA）