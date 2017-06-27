越通社胡志明市——越共胡志明市第十届委员会第十次全体会议6月27日上午拉开序幕。越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮善仁主持会议。本次会议集中就关于2017年上半年经济、文化、社会发展任务执行情况及2017年后半年核心任务和主要措施报告，2016-2020年阶段中期公共投资计划；胡志明市市委关于落实越共十一大关于建设胡志明市配套基础设施体系的决议行动计划5年实施情况初步总结报告；胡志明市市委关于落实越共十届五中全会关于深入推进该市行政审批制度改革及提高该市国家机关管理效率的决议行动计划10年实施情况总结报告的呈文内容深入讨论和交换意见。与会代表还听取胡志明市市委常务委员会关于越共十一届四中全会关于“当前党建工作中若干紧迫性问题”的12号决议五年执行情况初步总结和关于落实越共十二届四中全会关于“加强整党建党工作，阻止和杜绝党内政治思想、道德衰退、生活作风不正和“自我演变”、“自我转化”等现象”决议的行动计划落实进度评估相结合的报告。越共中央委员、胡志明市市委常务副书记必成钢在会上致开幕词时表示，2017年上半年，胡志明市在各领域上取得了重大成果。具体为，胡志明市经济继续保持增长势头，增长速度高于2016年同期，地区生产总值(GRDP)同比增长7.76%，国家预算收入达全年预算目标的49.78%，同比增长17.53%。《2020年前发展50万家企业计划》已得到初步的结果，为18697家新注册企业（增长10%）和552家个体经营户转为企业营造便利的营商环境做出贡献。另一方面，城市管理工作取得积极进展，多项基础设施建设工程竣工并投入使用，有助于进一步发展基础设施结构，缓解交通拥堵和城市内涝现象，政治安全和社会秩序得到保障等。关于2016-2020年阶段中期公共投资，会议集中讨论调动公共投资资源的机制和政策，征地拆迁赔偿工作，提高公共投资效果的措施，营造更加便利、安全和有效的投资环境的指导工作等内容。胡志明市近段时间已调动各方面资源推动经济社会配套基础设施建设发展并取得突破性进展，其有助于缓解交通拥堵、城市内涝和环境污染等现象，同时致力于交通基础设施、缓解城市内涝和应对气候变化的水利工程、医疗卫生、教育培训及科学技术等各大支柱产业。至于行政审批制度改革方面，10年来，胡志明市在落实关于行政体制改革的各项核心任务中取得了较多成果。关于落实“当前党建工作中若干紧迫性问题”的决议，必成钢表示，从市委到地方各党组织在落实该决议过程中取得了重要成果，集中解决引起舆论关注的问题，注重为人民服务，推进党建工作取得积极进展，为提升领导能力和作战能力，增强党内团结统一，凝聚社会共识，巩固人民群众对党的领导的信心等做出贡献。按计划，该会议将于6月28日结束。（越通社—VNA）