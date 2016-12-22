越共中央总书记阮富仲会见中国共产党代表团

越通社河内——12月22日下午，越共中央总书记阮富仲在党中央总部亲切会见正在访问越南并出席第十二次越中两党理论研讨会的中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长刘奇葆一行。阮富仲对刘奇葆一行访越并出席题为“在融入国际社会的背景下的党建工作——越南共产党和中国共产党的经验及挑战”的第十二次越中两党理论研讨会表示欢迎；认为在越中两国关系正呈现积极发展势头的背景下，刘奇葆一行的此次访越将为继续进一步加强两党、两国友好合作关系做出重要贡献。阮富仲高度评价第十二次越中两党理论研讨会的主题，强调了越中两党在深入广泛融入国际社会的背景下的党建工作和反腐败工作的重要性；建议双方集中深入交换理论和经验，为加强党建工作、提升反腐效率、提高两党在新时期的执政能力及作用做出贡献。阮富仲强调，越南党、国家和人民一向重视发展与中国的睦邻友好和全面战略合作伙伴关系；建议双方保持高层和各级代表团互访与接触，推进各领域的实质性合作，加强两国党机关、各部委、行业、地方和人民之间的交流与合作；强调两国宣教机关和媒体机构在为推动越中关系不断向前发展，造福两国人民所做出的贡献的重要作用。刘奇葆感谢阮富仲拨冗会见，并强调了近期两党总书记的互访的重要意义，希望今后双方将继续加强高层互访和落实好两党的合作计划。刘奇葆向阮富仲通报中国十八届六中全会的结果；强调了第十二次中越两党理论研讨会主题的重要意义，表示希望并愿意在此次研讨会同越方就党建工作和反腐败工作深入交换理论及经验，同意加强和进一步提高两党宣教机关和两国媒体机构的合作效率。刘奇葆强调，中国党和政府一向本着“十六字”方针和“四好”精神重视和希望同越方一道，推动两国传统友谊与全面战略合作伙伴关系不断健康发展。（越通社-VNA）