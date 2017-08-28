越通社河内——应越南外交部的邀请，萨尔瓦多共和国外交部副部长卡洛斯·卡斯塔尼达(Carlos Castañeda）从8月28日至29日对越南进行访问并出席第一次越南与萨尔瓦多外交部副部长级政治磋商。访问越南期间，萨尔瓦多外交部副部长卡洛斯·卡斯塔尼达拜会越南政府副总理兼外长范平明，并与越南外交部副部长何金玉举行会谈。于8月28日在河内会见卡洛斯·卡斯塔尼达一行时，政府副总理兼外长范平明对两国外交部的首次政治磋商所取得的结果表示满意；对萨尔瓦多决定在胡志明市开设名誉领事馆表示欢迎，为推进两国双边关系日益朝着深广方向发展做出贡献，希望两国继续在尤其是联合国、东亚-拉美合作论坛（FEALAC）等的国际组织和多变论坛上保持密切配合与互相支持，推动经济、贸易、投资等领域的合作日益蓬勃发展，为亚太和拉美地区的和平、稳定与合作做出贡献。卡洛斯·卡斯塔尼达对越南人民在实现革新开放事业30多年来所取得的结果给予高度评价，并强调，萨尔瓦多外交部乃至萨尔瓦多领导重视并希望为加强越萨全面合作关系做出贡献。*此前，8月28日上午，第一次越南与萨尔瓦多外交部副部长级政治磋商在河内举行。越南外交部副部长何金玉与萨尔瓦多外交部副部长卡洛斯·卡斯塔尼达共同主持会议。会上，双方互相介绍各自国家情况，就加强两国和两国外交部的关系的措施展开讨论，一致同意需保持经常性且继续提高两国外交部政治磋商机制效果，同时协助两国企业进军对方市场并建立合作关系，为提高双边贸易额，使其与两国良好政治关系相称。双方一致认为，越南与萨尔瓦多的合作潜力巨大，尤其是在培训、运输、油气、建材、农水产品加工等领域。双方一致同意继续开展落实所签署的合作协议，同时促进谈判并签署有关运输、技术、教育、科技和文化等领域的合作协议。此外，双方还就共同关心的地区和国际问题深入交换意见。*访越期间，萨尔瓦多外交部副部长卡洛斯·卡斯塔尼达分别与越南文化体育与旅游部副部长王维边、工贸部副部长杜胜海、农业与农村发展部副部长黎国营、越南友好组织联合会副主席敦俊锋举行工作会谈。此外，卡洛斯·卡斯塔尼达一行还访问胡志明市，拜会该市领导，与两国企业举行座谈会，举行萨尔瓦多驻胡志明市名誉领事馆揭牌仪式等。（越通社-VNA）