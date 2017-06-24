会上，联合国理事会还以协商一致方式通过了关于反对歧视、消除对妇女和女童的暴力、受教育权、青年和人权、移民等问题的其他决议/决定草案。此外，关于叙利亚、白俄罗斯、乌克兰等部分国家的人权和技术援助状况或者国际社会尚未达成共识的问题的8项决议以投票表决方式获得通过。

越南代表团已积极对会上的各讨论内容建言献策，并强调，联合国人权理事会需努力促进对话与合作，坚持采取有效措施解决分歧。

会上，越南还共同发起关于发展对享受人权、消除对麻风病人及其家人的歧视和偏见的贡献的各项决议。越南同澳大利亚、德国、马达加斯加及斐济联合成功举行题为“在气候变化背景下促进和保护沿海地区妇女权利”的研讨会，吸引世界各国、联合国机构和各非政府组织的50多位代表参加。预计联合国人权理事会下一次会议将于2017年9月在瑞士日内瓦举行。（越通社—VNA）