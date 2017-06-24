越通社日内瓦——越通社驻瑞士记者报道，6月22日和23日，联合国人权理事会在日内瓦总部举行各场讨论会，通过37项决议/决定，其中由越南等三国一起起草关于气候变化和人权的决议草案以协商一致方式获得通过。
由越南、菲律宾和孟加拉国共同起草的关于气候变化和人权决议集中于气候变化对跨境移民享受权利问题的影响，呼吁各国颁布符合《联合国气候变化框架公约》的应对气候变化政策，决定举行题为“人权、气候变化、跨境移民”的座谈会，进而对2017年12月举行的国际移民问题政府间谈判进程作出贡献，要求联合国人权事务高级专员办事处研究该问题并在联合国人权理事会第37次会议上报告。该决议在气候变化继续造成消极影响的背景下继续对联合国人权理事会各人权事务做出贡献。
【越南举行气候变化背景下保障沿海地区妇女权益座谈会】
会上，联合国理事会还以协商一致方式通过了关于反对歧视、消除对妇女和女童的暴力、受教育权、青年和人权、移民等问题的其他决议/决定草案。此外，关于叙利亚、白俄罗斯、乌克兰等部分国家的人权和技术援助状况或者国际社会尚未达成共识的问题的8项决议以投票表决方式获得通过。
越南代表团已积极对会上的各讨论内容建言献策，并强调，联合国人权理事会需努力促进对话与合作，坚持采取有效措施解决分歧。
会上，越南还共同发起关于发展对享受人权、消除对麻风病人及其家人的歧视和偏见的贡献的各项决议。越南同澳大利亚、德国、马达加斯加及斐济联合成功举行题为“在气候变化背景下促进和保护沿海地区妇女权利”的研讨会，吸引世界各国、联合国机构和各非政府组织的50多位代表参加。预计联合国人权理事会下一次会议将于2017年9月在瑞士日内瓦举行。（越通社—VNA）