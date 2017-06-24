谈到越柬两国建交的意义时，范平明指出，1967年6月24日，越南与柬埔寨正式建立外交关系，成为两国关系史中的重大事件，开启两国关系新篇章。经历过跌宕起伏之后，越柬关系不断密切，得到两国历代领导和人民的精心培育并成为两个民族的无价的财产。

越柬两国人民在过去民族解放斗争中并肩作战，当今联手将两国建设成为和平幸福的国家。目前，两国关系本着“睦邻友好，传统友谊，全面合作，长期稳定”的方针良好发展。范平明相信，本着该方针，两国关系将继续向前发展，造福两国人民，同时为地区和平稳定作出贡献。这同时也是两国的共同愿望。

提及两国关系的显著成就时，范平明表示，50年来，越柬两国关系所取得的成就不仅仅是民族解放斗争的胜利，而还体现在国家建设与发展事业中各领域上所取得的成就。

两国政治关系继续保持良好发展势头。高层和各级互访及地方友好交流与合作不断得到加强。混合委员会、合作会议及边界省份发展等重要合作机制继续有效运行，此外两国各部门和地方还建立了诸多合作机制，各阶层人民和组织之间的交流合作日益活跃，内容日渐丰富 方式不断创新。

至于勘界立碑工作，至今两国已完成勘界立碑工作量已完成84%并下决心早日完成勘界立碑工作，建设和平、友好、合作与可持续发展的边界线。两国高层领导一致同意为旅居本国的对方国公民创造便利。

两国经贸合作关系也不断深化，为巩固和发展两国关系夯实重要基础。截至目前，越南对柬投资项目共190个，注册投资总额达28.9亿美元，主要集中于农林业。而柬埔寨在越开展投资项目共18个，投资总额达5812.5万美元。越南企业在柬埔寨开展的投资经营活动得到该国领导和人民的高度评价，其对柬埔寨社会保障和发展事业作出积极贡献。

近几年来两国年均贸易金额保持在30亿美元左右，2017年前5月该数字达16.86亿美元。双方正努力将双边贸易额提升至50亿美元。多年来，越南赴柬游客数量稳居首位，2016年越南赴柬游客数量达96万人次，占柬埔寨国际游客到访总量的19%。2016年柬埔寨赴越游客数量达21.2万人次，位居越南客源市场第13位。

教育培训、文化、医疗、电信、民间交流等领域的合作也得到加强。每年，越南向柬埔寨大学生提供赴越学习的数百份奖学金，而柬方也根据越南各部门和地方的要求对越南大学生进行培训，希望他们将为加强两国团结友谊、全面合作搭建桥梁。此外，越柬两国还在两国各地，尤其是边境地区举行多项文化和民间交流活动。越南经常组织医生代表团赴柬埔寨免费对该国人民检查并发放药物。

在落实对外开放、国际关系多样化、多边化的政策过程中，两国已在柬老越发展三角区、伊洛瓦江-湄南河-湄公河经济合作战略等部分地区合作机制上密切协作配合。（越通社—VNA）





