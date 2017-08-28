河内市人民法院此次传唤的诉讼参与人数为727人。这是河内市人民法院有史以来涉案人数最多的案件。一审审判小组由5人组成。由于本案的严重性，河内市人民法院还安排一名候补法官、两名候补人民陪审员以及两名候补检察员。

在本案中，最高人民检察院按照《刑法》第278条、第179条、第280条、第165条规定，以“挪用资金罪”、“违法发放贷款罪”、“滥用职权侵占财产罪”和“故意违反国家经济管理规定造成严重后果罪”为由对包括何文深在内的51名被告人提起公诉。

在51名被告人中，7名被告人被拘留、其余44名获准保释。共有57名律师为被告人的合法利益进行辩护，其中两名律师为被告人何文深辩护，四名律师为被告人阮春山（海洋商业股份银行前总经理）辩护。

在法庭上，有三名被告人因健康问题申请缺席审理。

按照检察院的起诉书，在担任海洋商业股份银行董事长的过程中，何文深及其同犯在发放贷款、吸收公众存款等业务操作中发生许多违法行为，对海洋商业股份银行及其股东造成严重损失以及对国家货币政策造成严重影响。何文深等被告人的违法行为造成的经济损失多达2万亿越盾。在本案中，诉讼机关确定何文深为罪魁祸首。

除了被告人何文深之外，最高人民检察院还确定，被告人阮文山滥用职权颁发、组织和指导违法活动，挪用资金2460亿越盾。

预计，此次审理时间为20天。（越通社—VNA）



