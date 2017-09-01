越共中央总书记阮富仲、国家主席陈大光、政府总理阮春福、国会主席阮氏金银、祖国阵线中央委员会主席陈青敏等参加活动。前越共中央总书记农德孟、黎可漂，前国家主席阮明哲，前国会主席阮文安、阮生雄，祖国阵线中央委员会主席陈清敏，以及越南党和政府诸位前任领导、越共中央政治局委员、中央书记处书记、国会副主席、政府副总理、革命老前辈以及各部委领导代表参加。



越南党和国家领导代表团的花圈飘带上写着“永远铭记胡志明主席的伟大功劳”，各位领导代表向越南党和越南人民的英明领袖、越南革命事业的伟大导师、民族解放英雄——胡志明主席表达感恩之情。



全党、全民和全军正积极贯彻落实越共中央政治局关于学习和践行胡志明思想、道德与作风的05-CT/TW号指示以及越共十二届四中全会关于整党建党，遏制和击退党内部政治思想、道德品质、生活作风的蜕化和“自我演变”“自我转化”现象的决议。全党、全民和全军继续坚定不移地走胡志明主席选择的道路，创造性地运用胡主席的思想，推动越南革命事业迈上新台阶，与五洲强国媲美。



其后，越南党和国家领导人代表团在烈士纪念碑前向各位英烈上香和敬献花圈。花圈飘带上写着“永远铭记各位英烈的丰功伟绩”。



当天，中央军委和国防部、中央公安党委和公安部、外交部、河内市委和人民委员会等代表团入陵瞻仰胡志明主席遗容和前往英雄烈士纪念碑敬献花圈。（越通社—VNA）