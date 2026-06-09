时政

阮文胜副总理：携手开拓东盟未来金融科技合作新空间

在2026年东盟未来论坛框架内，越南政府副总理阮文胜6月9日中午出席了题为“构建区域金融科技生态系统：从政策到行动”座谈会。

阮文胜副总理发表讲话。图自政府门户网站
阮文胜副总理发表讲话。图自政府门户网站

越通社河内——在2026年东盟未来论坛框架内，越南政府副总理阮文胜6月9日中午出席了题为“构建区域金融科技生态系统：从政策到行动”座谈会。

畅通资源要素循环 赋能东盟数字经济和数字金融发展

与会代表在会上发言时一致认为，东盟应构建一个以人工智能（AI）、数据和数字技术为支撑的互联互通金融科技（FinTech）生态系统；同时加快推进跨境支付，建立监管沙盒（Sandbox）机制，推进普惠金融高质量发展，强化公私合作，提升地区在数字时代中的竞争力、韧性与互联互通水平。

越南国家银行副行长范进勇表示，金融科技正成为重塑金融银行业的重要驱动力。
越南已建成多项关键基础设施，如金融交换与电子清算系统、国家信用信息平台、电子身份识别与认证系统，以及银行与国家数字平台之间的互联通道。借此，越南取得了许多显著成效：约88.96%的成年人口拥有银行账户，信用信息覆盖率达成年人口的约70%，超过90%的银行交易通过数字渠道完成等。

谷歌越南公司总经理马克·吴（Marc Woo）指出，在数字时代，人工智能（AI）的发展正为金融服务行业创造突破性的价值。马克·吴同时就畅通资源要素循环赋能东盟数字经济和数字金融发展提出战略性建议。

在马克·吴看来，为了充分利用技术和人工智能对金融科技领域的作用，东盟应尽快建立统一的人工智能治理平台，加快推进跨境支付互联互通，为人工智能应用建立沙盒机制，从而构建可持续发展的创新生态系统。

马克·吴高度评价越南在这一价值链中的作用。凭借诸多优势，越南有望成为基于数据应用和数字化转型的金融科技解决方案“试验场”。他指出，越南的发展空间不仅局限于国内市场，未来完全有能力在区域乃至全球创新解决方案体系中发挥作用。

开创区域未来合作新空间

越南政府副总理阮文胜表示，通过与会代表的讨论可以清晰看到一个现实：金融科技已不再只是银行业或数字支付领域的议题，而正在成为推动经济增长、促进跨境互联互通以及树立和巩固东盟数字经济信任的重要战略基础设施，也是凝聚东盟各成员国力量、放大区域协同效应的重要纽带。

阮文胜评价称，此次座谈会具有切实意义，充分契合东盟未来论坛的宗旨，共同开创东盟未来合作新空间。

阮文胜指出，要成为亚太地区乃至全球的数字金融中心，东盟不仅要实现市场互联互通，更应推动金融科技生态系统的深度融合。与会企业和专家围绕跨境支付基础设施、国际金融中心建设、人工智能（AI）、大数据、区块链以及沙盒（Sandbox）等议题提出的建议，都表明了一个关键前提：必须加强国家、管理机关、企业、金融机构、投资者和服务使用者之间的高效协调联动。

阮文胜强调：“如果仍被‘数据孤岛’、标准不兼容以及信任与治理缺口所割裂，我们将难以构建一个强大而富有活力的金融科技生态系统。”

秉持这一精神，阮文胜呼吁共同打造一个开放、安全、透明、包容和可持续的东盟金融科技生态系统。“开放”，是为了实现互联互通，“安全”是为了保障发展，“透明”是为了建立信任，“包容”是为了不让任何人掉队，“可持续”，是为了走得更远。

阮文胜指出，东盟正迎来成为在区域乃至全球发挥日益重要作用的金融科技中心的重要机会。他强调，越南承诺继续与东盟各成员国及国际伙伴携手合作，大力推动建设一个更加开放、更加互联、更加安全、更富人文精神的区域金融科技生态系统。因为东盟的未来不仅取决于增长速度，更取决于发展质量；不仅取决于技术实力，更取决于服务人民的能力；不仅体现于一体化程度，更体现于为全体人民创造共同繁荣的能力。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #阮文胜副总理 #东盟 #金融科技 #合作新空间 河内市
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

会见现场。图自越南国家证券委员会

越南与泰国分享开发新金融产品经验

据越南国家证券委员会的消息，在越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问期间，5月28日，越南国家证券委员会主席武氏真芳在曼谷与泰国证券交易委员会（SEC）主席威西·维西索拉-阿特举行了工作会谈。

更多

俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟研究中心主任叶卡捷琳娜•科尔杜诺娃（Ekaterina Koldunova）副教授接受越通社记者采访。图自越通社

东盟未来论坛：越南主动拓展地区对话空间

值此第三届东盟未来论坛于6月9日至10日在河内举行之际，越通社驻俄罗斯记者就本届论坛的意义和越南在东盟活动中的角色采访了俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟研究中心主任叶卡捷琳娜•科尔杜诺娃（Ekaterina Koldunova）副教授。

国防合作是越老特殊团结关系的重要支柱

国防合作是越老特殊团结关系的重要支柱

6月9日上午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了陪同老挝政府总理宋赛·西潘敦访越并出席第三届东盟未来论坛的老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部长坎良·乌塔凯山大将。

越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将会见柬埔寨国防部国务秘书布拉克·索万纳大将。图自越通社

越南与柬埔寨有效维持国防合作机制

越南与柬埔寨进一步推进在人力资源培训、边界管控与保护等领域的合作，配合开展在柬埔寨各战争时期牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸的搜寻、归集与迁葬工作。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长、金边政治科学专家金平。图自越通社

2026年东盟未来论坛：金边传递的重要政治信息

6月8日和9日，柬埔寨王国首相洪玛奈率领政府高级代表团对越南进行正式访问，并出席2026年东盟未来论坛和其他相关活动。此访不仅延续了越柬睦邻友好关系，也释放出重要的政治信号，体现双方增进互信、拓展合作并对维护地区乃至世界和平、稳定与繁荣的坚定决心。

黎明兴总理主持东帝汶总理正式欢迎仪式 图自越通社

黎明兴总理主持东帝汶总理正式欢迎仪式

应越南政府总理黎明兴邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒于6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。6月9日下午，越南政府总部隆重举行欢迎仪式，黎明兴总理主持仪式。

越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军以及东帝汶总理夏纳纳·古斯芒一同出席开幕式。图自越通社

东盟未来论坛：在动荡世界中携手构建和平与自强未来

6月9日上午，以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF）在河内隆重开幕。在越南政府总理黎明兴发表主旨讲话后，与会代表听取了各成员国领导人、东盟秘书长、联合国副秘书长的重要发言，以及各国外交部长录制的视频致辞。

老挝《经济贸易报》发布的文章。图自越通社

越南与老挝进一步强化合作关系

据越通社驻老挝记者报道，6月8日，老挝人民革命党中央机关报——《人民报》（Pasaxon）、老挝国家通讯社（KPL）、老挝国家广播电台、《万象时报》（Vientiane Times）、《公安报》（Lao Security News）、《老挝发展报》（Laophattana News）等老挝主要媒体纷纷刊发文章，其中强调越老两国进一步加强和深化合作关系。

越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话 图自越通社

黎明兴总理：东盟必须成为塑造新时代新规则的重要参与者

6月9日上午，以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）在河内隆重开幕。越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话，强调东盟不仅要适应全球发展趋势，更要积极参与塑造新时代的规则与标准。

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕。投资越通社

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕

6月9日上午，2026年东盟未来论坛（AFF）在河内正式开幕，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。这是越南第三次主办这一重要论坛。论坛于6月9日至10日举行，是重要的多边外交活动，再次彰显了越南在推动区域合作中的积极主动和负责任作用。