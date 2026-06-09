2026年东盟未来论坛：越南从“积极参与者”走向“议程塑造者”

越通社河内——在评价2026年东盟未来论坛时，中央民族大学教授、中国环球电视网（CGTN）评论员曲强指出，越南主办该论坛表明其正从东盟的“积极参与者”逐步转变为“议程塑造者”，并通过提出务实倡议，为增强东盟团结、自强能力和治理水平作出贡献。



曲强教授在接受越通社记者采访时表示，2026年东盟未来论坛的主题体现了越南对地区和全球地缘政治挑战日益复杂化的清晰认识。他认为，这不仅是政治口号，更反映出东盟正转向更加务实的合作机制，以增强应对外部冲击的能力。



曲强特别关注论坛首次将东南亚各政党间对话纳入议程。他认为这是地区外交的重要突破，将政党关系从双边拓展至多边，更好发挥政党在维护稳定、促进合作和推动区域发展中的作用。这表明越南认识到，单靠传统政府间机制已不足以应对非传统安全挑战，需要政党、城市政府、青年等多元主体共同参与。



谈到冲突预防倡议，曲强表示，这表明东盟正朝着更加主动的安全治理方式迈进。与事后危机管理不同，新倡议强调及早识别风险、加强预警能力建设和建立紧急沟通机制。在缅甸危机持续、东海局势复杂、其他地区冲突外溢的背景下，越南正推动东盟将协商一致原则从决策程序升级为更有效的预防性外交工具。



关于人工智能议题，曲强认为，论坛专门讨论人工智能治理和扩大应用，表明越南希望推动形成具有东盟特色的科技治理方案。越南期待东盟利用人工智能促进经济社会发展，确保“不让任何人掉队”，同时提升供应链韧性，并在全球人工智能治理标准制定中保持主动。



在评价越南作用时，曲强指出，东盟未来论坛体现了越南日益突出的“三重角色”：倡议者、协调者和区域合作推动者。自2023年第43届东盟峰会提出倡议以来，越南持续投入资源，将论坛打造为东盟正式机制的有效补充性对话平台，既避免与现有机制竞争，又为孕育新思想、新倡议创造空间。



曲强表示，AFF 2026在越南完成新一届领导机构调整后举行，具有特殊意义。这为越南彰显独立自主、和平合作与发展的外交方针提供了契机，同时向国际社会传递其内外政策连续性和稳定性的积极信号。



曲强认为，论坛另一值得关注的特点是强调“以人民为中心”，并将其与和平、繁荣目标置于同等重要位置。通过吸引城市、青年、企业和社会组织广泛参与，越南正推动“东盟中心地位”从国家层面向社会层面延伸，使区域政策与民众需求和利益更紧密结合。



此外，曲强认为，论坛显示越南正逐步确立其作为东盟议程塑造者之一的重要角色。论坛聚焦的团结与自强、冲突预防、人工智能治理等议题，均与地区紧迫挑战密切相关；而政党对话、城市参与、青年参与等新机制，则体现了区域治理模式的创新。



曲强表示，论坛最大的价值或许不在于立即解决当前冲突，而在于帮助东盟逐步形成战略对话的习惯。这也是越南在维护东盟中心地位、应对大国竞争影响方面作出的务实贡献。（完）







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