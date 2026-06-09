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2026年东盟未来论坛：金边传递的重要政治信息

6月8日和9日，柬埔寨王国首相洪玛奈率领政府高级代表团对越南进行正式访问，并出席2026年东盟未来论坛和其他相关活动。此访不仅延续了越柬睦邻友好关系，也释放出重要的政治信号，体现双方增进互信、拓展合作并对维护地区乃至世界和平、稳定与繁荣的坚定决心。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长、金边政治科学专家金平。图自越通社
柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长、金边政治科学专家金平。图自越通社

越通社河内——6月8日和9日，柬埔寨王国首相洪玛奈（Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet）率领政府高级代表团对越南进行正式访问，并出席2026年东盟未来论坛和其他相关活动。此访不仅延续了越柬睦邻友好关系，也释放出重要的政治信号，体现双方增进互信、拓展合作并对维护地区乃至世界和平、稳定与繁荣的坚定决心。这是柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长、金边政治科学专家金平（Kin Phea）作出的评价。

金平在接受越通社驻金边记者采访时表示，洪玛奈此次访越无论是在双边层面、地区层面还是国际层面都具有十分重要的意义。他指出，继2023年柬埔寨王国首相首次访问越南之后，2026年的访问体现双方维护合作良好势头、进一步深化政治互信的共同决心。

金平指出，越南是柬埔寨在安全、经贸、与民间交往等领域极为重要的邻国。因此，维持与越南的良好关系，符合柬埔寨的长远利益。

此外，洪玛奈此次访越也进一步加强双方在应对各类共同挑战方面的协作与配合。当前地区和国际形势正面临日益加剧的地缘政治竞争、全球经济波动、非传统安全问题以及气候变化等多重挑战。在此背景下，柬埔寨和越南这样的邻国之间加强协调与合作，对于维护和平、稳定以及实现可持续发展显得愈发重要。

在地区层面，金平认为，洪玛奈此访在东盟框架内具有重要意义。他解释说，柬埔寨和越南同为东盟成员国，在维护东盟团结统一以及东盟核心作用方面拥有共同利益。因此，加强双边关系不仅有利于两国自身的发展，也将为促进整个地区的和平、稳定与合作作出积极贡献。

基于这一精神，金平强调，洪玛奈此访不仅延续两国睦邻友好关系，更传递出一个重要的政治信息，即柬埔寨和越南坚定致力于增进政治互信、拓展合作关系，共同为地区乃至世界的和平、稳定与繁荣作出积极贡献。（完）

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越通社
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