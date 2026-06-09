东盟未来论坛：在动荡世界中携手构建和平与自强未来

越通社河内 ——6月9日上午，以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF）在河内隆重开幕。在越南政府总理黎明兴发表主旨讲话后，与会代表听取了各成员国领导人、东盟秘书长、联合国副秘书长的重要发言，以及各国外交部长录制的视频致辞。



和平是前提条件



柬埔寨首相洪玛奈在论坛上高度评价论坛主题，认为这一信息准确反映出当前世界面临安全、经济和发展深刻波动的背景下，本地区的迫切要求。他强调，东盟需要清醒识别围绕和平、稳定与增长的挑战，从而确定适当的战略步骤，以加强区域合作。



洪玛奈回顾说，东盟经历了一段令人自豪的转型，从一个曾被冲突、意识形态差异和缺乏信任所分裂的地区，如今已成为世界上最稳定、最具活力的地区之一。这一成就源于以对话、建立信任、尊重主权、不干涉内政以及和平解决争端为基础的战略选择。



然而，洪玛奈指出和平并非理所当然。多个地区正在爆发的冲突，暴露了现代安全挑战日益复杂和难以预测的性质，如网络战、信息操纵。在地区层面，柬埔寨承诺推动邻国合作，从根源上解决跨境犯罪、毒品贩运、人口贩卖和环境退化等挑战。



柬埔寨特别支持全面实施《东海各方行为宣言》（DOC），并期待尽快达成具有实质性、约束力的“东海行为准则”（COC），以维护这一具有特殊战略意义的海域的和平与稳定。



在经济方面，洪玛奈认为建设一个自强、紧密相连的东盟经济体是一项生死攸关的战略任务，其中必须坚持以人民为中心。



面向未来，东盟需要巩固机制体制，提高东盟秘书处的运作效率，并发挥企业、学者和社会组织等各方的作用。他呼吁各成员国共同建设一个更加和平、安全与繁荣的地区。



老挝提出的四大战略方向



老挝总理宋赛·西潘敦在发言中表示，东盟未来论坛已成为各国交流观点、寻找共同解决地区和全球新兴挑战的重要平台。在分析国际局势时，他强调东盟需要保持团结，最大限度增强自强能力，发挥核心作用，同时提高灵活应对新兴挑战的能力。

老挝总理宋赛·西潘敦在论坛上发表讲话。图自越通社

在分享未来愿景时，宋赛提出了四大战略方向：第一，坚定维护东盟的基本原则和方式，保持东盟的引领作用和中心地位，推动多边合作机制，确保地区和平、稳定与安全。



第二，主动全面提升自强能力，及时适应新趋势。



第三，促进东盟内部全面一体化和互联互通，涵盖陆路、水路、海路、航空、能源网络、物流系统及相关基础设施。



第四，加强内部合作，确保能源安全自主。



历史性转折点



泰国总理阿努廷·参威拉军表示，世界的动荡既带来巨大挑战，也为本地区自信地肯定自身作用和地位开辟了黄金机遇。他认为，东盟拥有巨大潜力，可成为全球最稳定的地区之一，成为吸引投资资金的理想目的地。为实现这一潜力，东盟需要继续发挥协调国家利益与地区利益的能力——这是帮助东盟保持稳定、巩固团结并成为众多大国优先合作伙伴的核心基础。



在肯定维护东盟中心地位的要求时，阿努廷认为东盟需要推动更紧密的联系。由东盟主导的机制已证明在构建平等合作空间、确保战略平衡方面成效显著。东盟必须坚定保持这一战略姿态，以最佳适应国际环境的变化。



此外，泰国领导人特别强调要将区域合作与人民的切实利益紧密结合，要求各国加强协调，应对网络诈骗、网络犯罪、公共卫生风险和自然灾害等直接威胁日常生活的挑战，同时大力投资于教育、技能培训、医疗保健和社会保障网络。



自主决定未来的能力



东帝汶总理夏纳纳·古斯芒首次以东盟正式成员身份发表讲话，呼吁东盟发扬团结精神，勇敢捍卫国际法，在分化的世界中成为强大的和平声音，继续维护尊重主权、协商一致和和平解决争端的原则。



夏纳纳·古斯芒强调，东盟需要主动构建合作框架和共同数字治理体系，确保技术真正以包容的方式服务人民，而不是加深社会分裂。东帝汶领导人承诺愿与各国携手，共同培育一个自强、繁荣的地区。



菲律宾总统费迪南德·马科斯在视频致辞中高度评价越南主办东盟未来论坛的倡议，同时认为东盟必须巩固核心作用，主动预测并有效应对挑战。他敦促各国将确保能源安全、粮食安全和公民福祉作为首要优先事项。



马科斯呼吁推动东盟电网（APG）项目的实施，保持必需品的流通，增强供应链的承受能力，及时分享信息，并建立危机时救助公民的紧急机制。他特别强调，人工智能必须在安全、道德、负责任、公平和可持续的轨道上发展，以巩固社会基础。



发挥集体力量



东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）描绘了一幅人类同时面临三大危机的全景图：地缘政治竞争导致的危机、经济结构碎片化危机以及严重的信任危机。他认为，《东盟共同体愿景2045》正面临严峻考验，需要强大的集体力量和坚定的政治决心。最大的挑战不在于建立新机制，而在于如何推动有效落实现有框架。

东盟秘书长高金洪在论坛上发表讲话。图自越通社

东盟秘书长强调，东盟的历史教训是：集体行动总能带来比单打独斗更强大的力量，而将逆境转化为优势的能力正是东盟的本色。



联合国副秘书长中满泉（Izumi Nakamitsu）高度评价东盟在预防性外交与和平解决争端中的核心作用。她警示了数字技术、人工智能和自动化武器的发展，呼吁国际社会携手，立即建立多边治理框架，确保技术只能用于维护和平、可持续发展及全人类共同利益。（完）