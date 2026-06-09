时政

东盟未来论坛：在动荡世界中携手构建和平与自强未来

6月9日上午，以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF）在河内隆重开幕。在越南政府总理黎明兴发表主旨讲话后，与会代表听取了各成员国领导人、东盟秘书长、联合国副秘书长的重要发言，以及各国外交部长录制的视频致辞。

越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军以及东帝汶总理夏纳纳·古斯芒一同出席开幕式。图自越通社
越南政府总理黎明兴与老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军以及东帝汶总理夏纳纳·古斯芒一同出席开幕式。图自越通社

越通社河内 ——6月9日上午，以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF）在河内隆重开幕。在越南政府总理黎明兴发表主旨讲话后，与会代表听取了各成员国领导人、东盟秘书长、联合国副秘书长的重要发言，以及各国外交部长录制的视频致辞。

和平是前提条件

柬埔寨首相洪玛奈在论坛上高度评价论坛主题，认为这一信息准确反映出当前世界面临安全、经济和发展深刻波动的背景下，本地区的迫切要求。他强调，东盟需要清醒识别围绕和平、稳定与增长的挑战，从而确定适当的战略步骤，以加强区域合作。

洪玛奈回顾说，东盟经历了一段令人自豪的转型，从一个曾被冲突、意识形态差异和缺乏信任所分裂的地区，如今已成为世界上最稳定、最具活力的地区之一。这一成就源于以对话、建立信任、尊重主权、不干涉内政以及和平解决争端为基础的战略选择。

然而，洪玛奈指出和平并非理所当然。多个地区正在爆发的冲突，暴露了现代安全挑战日益复杂和难以预测的性质，如网络战、信息操纵。在地区层面，柬埔寨承诺推动邻国合作，从根源上解决跨境犯罪、毒品贩运、人口贩卖和环境退化等挑战。

柬埔寨特别支持全面实施《东海各方行为宣言》（DOC），并期待尽快达成具有实质性、约束力的“东海行为准则”（COC），以维护这一具有特殊战略意义的海域的和平与稳定。

在经济方面，洪玛奈认为建设一个自强、紧密相连的东盟经济体是一项生死攸关的战略任务，其中必须坚持以人民为中心。

面向未来，东盟需要巩固机制体制，提高东盟秘书处的运作效率，并发挥企业、学者和社会组织等各方的作用。他呼吁各成员国共同建设一个更加和平、安全与繁荣的地区。

老挝提出的四大战略方向

老挝总理宋赛·西潘敦在发言中表示，东盟未来论坛已成为各国交流观点、寻找共同解决地区和全球新兴挑战的重要平台。在分析国际局势时，他强调东盟需要保持团结，最大限度增强自强能力，发挥核心作用，同时提高灵活应对新兴挑战的能力。

vnanet-potal-khai-mac-dien-dan-tuong-lai-asean-lan-thu-ba-8814173.jpg
老挝总理宋赛·西潘敦在论坛上发表讲话。图自越通社

在分享未来愿景时，宋赛提出了四大战略方向：第一，坚定维护东盟的基本原则和方式，保持东盟的引领作用和中心地位，推动多边合作机制，确保地区和平、稳定与安全。

第二，主动全面提升自强能力，及时适应新趋势。

第三，促进东盟内部全面一体化和互联互通，涵盖陆路、水路、海路、航空、能源网络、物流系统及相关基础设施。

第四，加强内部合作，确保能源安全自主。

历史性转折点

泰国总理阿努廷·参威拉军表示，世界的动荡既带来巨大挑战，也为本地区自信地肯定自身作用和地位开辟了黄金机遇。他认为，东盟拥有巨大潜力，可成为全球最稳定的地区之一，成为吸引投资资金的理想目的地。为实现这一潜力，东盟需要继续发挥协调国家利益与地区利益的能力——这是帮助东盟保持稳定、巩固团结并成为众多大国优先合作伙伴的核心基础。

在肯定维护东盟中心地位的要求时，阿努廷认为东盟需要推动更紧密的联系。由东盟主导的机制已证明在构建平等合作空间、确保战略平衡方面成效显著。东盟必须坚定保持这一战略姿态，以最佳适应国际环境的变化。

此外，泰国领导人特别强调要将区域合作与人民的切实利益紧密结合，要求各国加强协调，应对网络诈骗、网络犯罪、公共卫生风险和自然灾害等直接威胁日常生活的挑战，同时大力投资于教育、技能培训、医疗保健和社会保障网络。

自主决定未来的能力

东帝汶总理夏纳纳·古斯芒首次以东盟正式成员身份发表讲话，呼吁东盟发扬团结精神，勇敢捍卫国际法，在分化的世界中成为强大的和平声音，继续维护尊重主权、协商一致和和平解决争端的原则。

夏纳纳·古斯芒强调，东盟需要主动构建合作框架和共同数字治理体系，确保技术真正以包容的方式服务人民，而不是加深社会分裂。东帝汶领导人承诺愿与各国携手，共同培育一个自强、繁荣的地区。

菲律宾总统费迪南德·马科斯在视频致辞中高度评价越南主办东盟未来论坛的倡议，同时认为东盟必须巩固核心作用，主动预测并有效应对挑战。他敦促各国将确保能源安全、粮食安全和公民福祉作为首要优先事项。

马科斯呼吁推动东盟电网（APG）项目的实施，保持必需品的流通，增强供应链的承受能力，及时分享信息，并建立危机时救助公民的紧急机制。他特别强调，人工智能必须在安全、道德、负责任、公平和可持续的轨道上发展，以巩固社会基础。

发挥集体力量

东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）描绘了一幅人类同时面临三大危机的全景图：地缘政治竞争导致的危机、经济结构碎片化危机以及严重的信任危机。他认为，《东盟共同体愿景2045》正面临严峻考验，需要强大的集体力量和坚定的政治决心。最大的挑战不在于建立新机制，而在于如何推动有效落实现有框架。

vnanet-potal-khai-mac-dien-dan-tuong-lai-asean-lan-thu-ba-8814487.jpg
东盟秘书长高金洪在论坛上发表讲话。图自越通社

东盟秘书长强调，东盟的历史教训是：集体行动总能带来比单打独斗更强大的力量，而将逆境转化为优势的能力正是东盟的本色。

联合国副秘书长中满泉（Izumi Nakamitsu）高度评价东盟在预防性外交与和平解决争端中的核心作用。她警示了数字技术、人工智能和自动化武器的发展，呼吁国际社会携手，立即建立多边治理框架，确保技术只能用于维护和平、可持续发展及全人类共同利益。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #东盟未来论坛 #动荡世界 #东盟 #柬埔寨首相洪玛奈 #老挝总理宋赛·西潘敦 #AFF
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话 图自越通社

黎明兴总理：东盟必须成为塑造新时代新规则的重要参与者

6月9日上午，以“共同塑造未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）在河内隆重开幕。越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话，强调东盟不仅要适应全球发展趋势，更要积极参与塑造新时代的规则与标准。

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕。投资越通社

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕

6月9日上午，2026年东盟未来论坛（AFF）在河内正式开幕，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。这是越南第三次主办这一重要论坛。论坛于6月9日至10日举行，是重要的多边外交活动，再次彰显了越南在推动区域合作中的积极主动和负责任作用。

更多

国防合作是越老特殊团结关系的重要支柱

国防合作是越老特殊团结关系的重要支柱

6月9日上午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了陪同老挝政府总理宋赛·西潘敦访越并出席第三届东盟未来论坛的老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部长坎良·乌塔凯山大将。

越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将会见柬埔寨国防部国务秘书布拉克·索万纳大将。图自越通社

越南与柬埔寨有效维持国防合作机制

越南与柬埔寨进一步推进在人力资源培训、边界管控与保护等领域的合作，配合开展在柬埔寨各战争时期牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸的搜寻、归集与迁葬工作。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长、金边政治科学专家金平。图自越通社

2026年东盟未来论坛：金边传递的重要政治信息

6月8日和9日，柬埔寨王国首相洪玛奈率领政府高级代表团对越南进行正式访问，并出席2026年东盟未来论坛和其他相关活动。此访不仅延续了越柬睦邻友好关系，也释放出重要的政治信号，体现双方增进互信、拓展合作并对维护地区乃至世界和平、稳定与繁荣的坚定决心。

黎明兴总理主持东帝汶总理正式欢迎仪式 图自越通社

黎明兴总理主持东帝汶总理正式欢迎仪式

应越南政府总理黎明兴邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒于6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。6月9日下午，越南政府总部隆重举行欢迎仪式，黎明兴总理主持仪式。

老挝《经济贸易报》发布的文章。图自越通社

越南与老挝进一步强化合作关系

据越通社驻老挝记者报道，6月8日，老挝人民革命党中央机关报——《人民报》（Pasaxon）、老挝国家通讯社（KPL）、老挝国家广播电台、《万象时报》（Vientiane Times）、《公安报》（Lao Security News）、《老挝发展报》（Laophattana News）等老挝主要媒体纷纷刊发文章，其中强调越老两国进一步加强和深化合作关系。

越南驻阿根廷大使吴明月与阿根廷参议院亚洲友好议员小组主席、参议员豪尔赫·米尔顿·卡皮塔尼奇合影。图自越通社

阿根廷与越南加强议会合作关系

6月8日，越南驻阿根廷大使吴明月在越南驻阿根廷大使馆总部会见了阿根廷参议院亚洲友好议员小组主席、参议员豪尔赫·米尔顿·卡皮塔尼奇。

越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将与泰国国防部部长阿杜尔·汶图姆加伦中将。图自qdnd.vn

为越泰防务合作关系注入新动力

潘文江建议双方有效开展各项合作内容，注重促进互访与交流，维持磋商与对话机制，加强人力资源培训，促进各军种及海上执法力量间的交流与合作，加强网络安全以及国防工业合作等。