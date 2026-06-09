2026年东盟未来论坛：充分体现越南积极、主动、负责任的东盟成员国姿态

越通社北京 ——在越南连续第三次主办东盟未来论坛前夕，接受越通社驻北京记者的采访时，设在中国福建省的华侨大学黄日涵教授强调，越南连续三年成功主办东盟未来论坛，充分体现了积极、主动、负责任的东盟成员国姿态。



黄日涵教授表示，这也彰显了越南推动东盟一体化、贡献东盟发展的领导力与行动力。越南在东盟中始终扮演建设性、协调型、平衡者角色：坚持东盟中心地位，推动东盟团结自强；积极参与东盟安全、经济、社会文化等领域合作；推动东盟与域外伙伴平等互利合作，维护东盟整体利益。



连续主办东盟未来论坛，进一步巩固了越南在东盟的重要影响力，为东盟提供了前瞻性对话平台，有助于凝聚东盟共识、规划未来方向、提升东盟国际话语权，值得高度肯定与赞赏。



黄日涵教授指出，从首次倡议到连续三届成功举办，越南将东盟未来论坛打造成为聚焦长远、凝聚共识、引领合作的高端对话机制，议题设置紧扣东盟一体化进程与全球发展趋势，有效汇聚政商学界智慧，为东盟战略自主与可持续发展提供智力支撑。



越南立足自身区位优势、发展潜力、外交智慧，在东盟内部积极协调各方立场、弥合分歧、凝聚合力。



在对外关系中，越南坚持独立自主、多元平衡，为东盟维护中心地位、拓展国际空间发挥关键作用。

持续主办论坛，既是越南对东盟共同体建设的重要贡献，也标志着越南在地区治理中从参与者向引领者稳步迈进，其经验与担当值得地区国家借鉴与认可。



谈及2026 年东盟未来论坛讨论内容，黄日涵教授认为，本届东盟未来论坛聚焦团结自强、预防冲突、人工智能应用三大议题，紧扣时代脉搏，契合东盟当前发展阶段与未来挑战，具有很强的现实意义与前瞻性。



东盟的团结自强，帮助区域有效面对复杂国际环境。东盟坚持中心地位、自主选择、协商一致原则，是东盟应对外部压力、维护自身利益的关键，有利于提升东盟整体影响力与凝聚力。



对于预防冲突倡议，东盟长期坚持不干涉内政、和平解决争端的传统，预防冲突倡议有助于构建地区安全韧性、降低误判风险、维护地区和平稳定，是多边安全合作的重要方向。



对于人工智能应用，AI 正深刻影响经济、社会与安全领域，东盟探讨 AI 治理、数字合作、技术普惠，有助于缩小数字鸿沟、促进数字经济发展、提升区域互联互通水平，为东盟一体化注入新动能。



黄日涵教授说，当前世界进入动荡变革期，地缘竞争加剧、经济复苏乏力、科技博弈升温，东盟作为全球最具活力的地区组织之一，面临内凝共识、外稳环境、抢抓机遇的三重任务。



本次论坛将团结自强置于首位，凸显东盟对自主发展、命运与共的深刻认知；预防冲突倡议呼应地区国家对和平红利、稳定预期的共同期盼；人工智能议题则紧扣新一轮科技革命浪潮，推动东盟从数字追赶迈向数字引领，助力东盟在全球产业链、供应链、价值链中占据更有利位置，为地区可持续发展开辟新空间。



黄日涵教授认为，本届论坛也有助于加强与中国、美国之间的深度合作。尤其是中越之间存在着诸多的合作空间，近两年来，中越青年互动频繁，这是中越传统友谊传承、双边关系民意基础、构建中越命运共同体的核心组成部分，已形成高层引领、机制化推进、多领域常态化、线上线下融合的稳定格局，是两国关系最具活力、最有温度的板块。中越青年之间的互动，有助于加强双方在人工智能、人文交流领域的长效合作，打消顾虑，减少误解，为未来发展凝聚力量。（完）