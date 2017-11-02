越通社河内——在为期2.5天的越南第十四届国会第四次会议中，国会代表就2017年经济社会发展计划及国家财政预算执行情况、2018年经济社会发展计划及国家财政预算以及中央财政安排方案、2018-2020三年国家财政预算安排计划进行讨论，共有94名代表发表意见以及27名代表参加争论。11月2日上午，越南政府副总理郑廷勇对与会代表所关心的内容进行解答。郑廷勇指出，在实现国会既定的增长目标过程中，机遇与挑战并存，特别是自然灾害频繁发生，危害程度加大。但是，越南政府和政府总理强烈指导集中改善经商环境，最大限度地聚集和利用国内外优质资源促进发展，同企业和人民一道同行，纾解投资经营中面临的困难和挑战，进一步促进增长。世界经济论坛发布《2017—2018年全球竞争力报告》，越南在137个受评比国家及地区中上升5位，根据世行最近公布的《2018年经商环境报告》，越南在全球190个国家和地区中排名第68，上升14位。这是越南经商环境和发展环境的乐观信号，郑廷勇强调。在整个政治体系，企业界和全国人民的努力下，越南经济增长率已取得积极进展。2017年前9月GDP增长率达6.41%，预计全年达6.7%。之所以取得上述结果，是因为农业、工业—建设、服务三个产业均呈猛增势头。其中，年前9月农业增长2.78%，相当于2016年的4倍，工业—建设增长7.17%，服务业也保持快速增长。特别是，这是第一次越南经济增长不依赖采矿业的增长，其充分体现越南经济体的质量不断得到改善，同时经济结构调整和增长模式转型也取得许多重要结果。郑廷勇表示，未来，政府继续集中指导将经济结构调整与选择在各行业、领域和产品的合理增长模式结合起来以及将农业结构调整与新农村发展相结合。政府和政府总理的观点是将企业视为经济社会发展的动力以及人民的参与是生产和产品分销的成功决定因素。关于预防自然灾害和应对气候变化工作，郑廷勇强调了政府、各部委行业和地方对预防和降低自然灾害影响的决心，同时提出应对气候变化的长期战略。郑廷勇说，预报和预警系统的质量，预防自然灾害人力资源，森林保护，非法采砂等是该工作的不足之处。目前，政府集中完善关于防治和降低自然灾害的影响，其中以预防为主的国家战略。与此同时，集中将预防自然灾害与经济社会发展规划和建设结合起来，提高应对气候变化的能力，落实好将应对气候变化与绿色增长有力结合的计划等。国会副主席冯国显发表结论性讲话时认为，会议在坦率和建设性的气氛中进行，内容与意见丰富多样并较为全面。关于2017年经济社会发展计划执行情况，许多代表认为，尽管经济增长率达6.7%，但需要对增长的质量、效果和可持续性加以评估。部分代表认为，2017年国家财政预算执行情况释放积极信号，发生巨大变化，提高国家财政预算的使用效率，保障国家财政预算平衡。冯国显强调，国会相信，在党的领导，国会的监督，政府的强烈指导以及企业界与各阶层人民的鼎力支持下，越南将胜利的实现2018年经济社会发展和国家财政预算的计划。（越通社—VNA）