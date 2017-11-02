越通社老挝——越通社驻老挝记者报道，应老挝电信邮政部部长的邀请，由越共中央委员、越南信息与传媒部部长、越共中央宣教部副部长张明俊率领的越南信息与传媒部高级代表团自11月1日至3日对老挝进行访问。11月1日下午，张明俊拜会老挝人革党中央政治局委员、老挝政府副总理宋赛•西潘敦（Sonexay Siphandone）。会见中，张明俊强调，越老传统友谊、特殊团结与全面合作关系是越老两国的无价之宝，因此，两国各部门、行业一向努力进一步深化包括信息与传媒领域在内的所有领域的双边全面合作关系。张明俊透露，为纪念2017越老团结友好年，越南信息与传媒部将同老挝新闻文化旅游部联合举办题为“从新闻媒体角度看越老关系”的图书展、越老信息技术与传媒合作论坛等活动，同时签署各项合作协议，进而为越南企业在老挝扩大投资经营规模提供支持。张明俊表示，近期，在越老两国政府的指导和支持下，越老两国在信息与传媒领域的合作关系不断取得长足进展，其中值得一提的是，双方学习借鉴关于制定信息与传媒领域的国家管理政策的经验；保持媒体记者代表团的互访，以及时报道两国国情；联合开展展览会和纪录片制作活动；为新闻工作者提供培训；利用由越南援助的ODA资金提高老挝各广播电视台的播放能力；协助在老越南企业扩大投资规模等。宋赛•西潘敦表示，老挝电信与邮政部和越南信息与传媒部对老越两国的发展及管理工作发挥重要作用，希望今后两个部门进一步加强协调配合和经验分享力度，进而落实好两党两国所交予的任务。此前，张明俊与老挝电信邮政部部长举行会谈并共同主持越老信息技术与传媒联合工作组第一次会议；礼节性拜访老挝人民革命党中央书记处书记、中央宣教部部长吉乔·凯坎匹吞（Kikeo Khaykhamphithoune）。（越通社——VNA）