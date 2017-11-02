越通社万象——越通社驻万象记者报道，11月2日，越南信息传媒部与老挝邮政电信部在老挝国家文化宫联合举办2017年越老信息传媒技术合作论坛。越南信息传媒部副部长黄永宝、老挝邮政通信信息部副部长通塞·三赛亚（Thongxay Xanexaya）、越南驻老挝大使阮伯雄以及两国各有关部门和企业的逾100名代表等一同出席。黄永宝和通塞·三赛亚在论坛上发言时一致认为，此次活动不仅是越南从事电信邮政和信息技术领域的企业在老挝寻找投资商机、加强在该领域的对接与合作的良好机会而且还为两国行内企业互相了解和加大合作力度搭建桥梁。论坛上，老挝邮政通信信息部代表已介绍老挝在信息传媒领域的基础设施投资政策，旨在吸引更多投资商对该领域进行投资。与此同时，越南邮政电信集团代表向老挝企业介绍越南在信息传媒领域的优势与合作潜力。值此机会，越南信息传媒部领导与老挝邮政通信信息部领导已共同见证越南邮政电信集团与老挝电信公司、越南邮政总公司与老挝邮政、越南邮政电信技术学院与老挝信息技术与传媒学院等的合作协定签署仪式。2017年越老信息传媒技术合作论坛具有切实且重要意义，其在两国两党、政府及人民纪念2017越老友好团结年、两国建交55周年暨《越老友好合作条约》签署40周年之际举行。（越通社— VNA）