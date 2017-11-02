越通社河内——与亚洲其他国家的货币相比，越盾汇率较为稳定。这是美国彭博资讯公司（Bloomberg）近几个月对越盾汇率走势进行分析后最新公布的结论。据美国彭博资讯公司的数据显示，今年年初以来越盾汇率基本保持稳定，年初几个月由于季节因素导致小幅波动。国家货币与财政政策咨询委员会成员、银行金融专家艮文力表示，越盾汇率之所以保持稳定是因为：其一，越南国家银行根据中心汇率对越盾汇率进行调控。其二，越南有效管控贸易逆差问题。2017年前9月，在外商直接投资资金（FDI）、官方开发援助资金（ODA）、侨汇收入较为充沛，同时越南国际游客接待量同比增长28%的情况下，越南贸易逆差仅为4.4亿美元。国家货币与财政政策咨询委员会成员、营商发展研究院院长黎春义表示，在印尼、马来西亚、泰国的外资大幅撤资的背景下，越南引进的外资却上升。2017年前9月，股份和股票的购买资金高达42亿美元，是2016年的3倍。上述的结果均离不开越南稳定的汇率政策。今年年初以来，越盾对美元仅升值1%，与地区其他货币相比其为稳定水平。今年年底几个月各种季节因素，尤其是外币需求提升将对越盾增加压力。然而，基于越盾的稳定性和侨汇收入提升将能满足年底的外币需求。艮文力透露，据世行近日公布的数据，2016年越南侨汇收入达134亿美元，较2015年增长3%。预计，2017年越南侨汇收入或将增长5%至7%，并超过140亿美元，促使越南继续进入世界侨汇收入前15位。胡志明市的侨汇收入继续位居第一。预计，2017年该市的侨汇收入增长10%，达55亿美元。彭博是全球商业、金融信息和新闻资讯的领先提供商，通过强大的集信息、专家及观点为一体的动态网络为全球决策者带来关键优势。彭博精于以创新的技术来快速、精准地传递数据、新闻和分析工具。（越通社——VNA）