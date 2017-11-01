越通社河内11月1日——11月1日下午，越南国会主阮氏金银一行在老挝首都万象老挝主席府礼节性拜会了老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席本扬·沃拉吉。阮氏金银对此次率领越南高级代表团赴老挝参加老挝新国会大厦动工仪式表示高兴，同时感谢老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席本扬·沃拉吉拨冗会见。阮氏金银对老挝人民革命党在本扬·沃拉吉同志的领导下在对内对外各领域上取得的重要成就表示祝贺；同时对越南-老挝特殊团结与全面合作关系的美好发展、越老两国政府间联合委员会第39次会议成功举办以及两国领导互访频繁等表示高兴。阮氏金银认为，近段时间，越老两国举办了多项切实活动，纪念2017年越老友谊团结年，强调越南正积极为本扬·沃拉吉来越参加2017年越老友谊团结年各项庆祝活动做好准备。阮氏金银表示，越南国会将同越南政府、老挝政府和国会密切配合，让老挝国会大厦建设工程于2021年如期完成，确保项目工程施工质量，使其无愧于越老特殊团结与浓厚友谊象征的称号。越南国会将同老挝国会积极促进有关机构有效展开两国高级领导达成的协议、两国政治局历年会议和两国政府间联合委员会第39次会议的结果，同时保持紧密配合为2018年两国政治局历年会议和两国政府间联合委员会第40次会议等各项内容做好准备。此外，两国国会将加大项目监督检查合作力度，以加强双方经贸投资合作。趁此机会，阮氏金银建议，老方继续为旅居老挝越南人提供生活与工作的便利条件。本扬·沃拉吉对越南党、政府和人民深表感谢，并相信老挝新的国会大厦将成为老越两党、两国和两国人民的友好与全面合作关系的象征。他相信，阮氏金银一行此访将有助于培育与发挥两国传统友谊、特殊团结与全面合作关系。此前，阮氏金银同越南高级代表团出席了在万象举行的由越南援建的老挝国会大厦项目破土动工仪式。预计，当晚，阮氏金银一行将启程回国。（越通社——VNA）