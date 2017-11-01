澳大利亚驻越南大使馆国防武官·麦克唐纳德同第175号军队医院院长、野战医院和维和事务负责人陈国越大校交换意见。（图片来源：baomoi.com）​

越通社河内​——10月30日，越南维和中心同第175号军队医院、有关机关以及澳大利亚和美国等伙伴联合在第175号军队医院为从事越南2.1和2.2级野战医院航空急救医疗救护工作的医务人员和干部举行航空急救经验分享和创伤急救专题业务集训。

澳大利亚驻越南大使馆国防武官·麦克唐纳德（Nerolie McDonald）同第175号军队医院院长、野战医院和维和事务负责人陈国越大校就相关问题交换意见。

上述活动旨在向从事越南二级野战医院航空急救医疗救护工作的医务人员分享达国际标准的航空急救经验分享和创伤急救的经验。与此同时，该活动将按照联合国的要求在派遣到特派团之前对二级野战医院航空急救和创伤急救能力进行检查和颁发专业证书。





集训活动期间，澳大利亚专家已分享他们在联合特派团航空急救的实际经验，就南苏丹特派团航空急救任务的执行标准规范交换意见。此外，在边和机场举行的飞行活动将帮助学员们在澳大利亚专家的引导下熟练航空急救技能。

在国际创伤急救集训活动上，美国专家将直接向学员们引导各创伤急救技能。在集训活动结束后，各专家将对学员进行检查并授予国际创伤急救证书，旨在满足联合国的要求，并派遣到联合国维和特派团。



【越南积极参与联合国维和行动-成为国际社会负责任的一员】

集训上分享经验的专家们均曾在联合国特派团服役的，他们航空急救经验较为丰富。

越南与联合国将就向联合国驻南苏丹本提乌特派团派遣二级野战医院的备忘录进行讨论和谈判，因此此次活动具有切实意义，有助于加快越南二级野战医院开展进程 （预计将于明年第二季度）。

本次活动充分体现了越南与澳大利亚和美国在联合国维和领域的合作走向务实，有助于推动越南与各伙伴的防务合作深入发展。此外，这也是体现越南对落实积极主动展开二级野战医院来落实联合国维和特派团的使命的承诺和澳大利亚及美国援助越南落实所做出承诺的决心的机会。

此次集训活动将于11月5日结束。（越通社—VNA）