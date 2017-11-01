按计划，从11月1日至10日，胡志明市将在阮惠路和同起路举行有关越南与俄罗斯关系的图片展。此外，该市重大节日组委会还举办丰富多样的文化艺术表演活动，其中包括于11月4日晚举行的“十月歌”文艺晚会和5日举行的演唱会，向越南公众介绍有关俄罗斯额十月革命的许多音乐作品。值此机会，越南胡志明市友好组织联合会、越南-俄罗斯友好协会还举行“俄罗斯十月革命100周年”见面会和题为“俄罗斯-爱情与思念”的友好演唱会。 此外，该市信息与传媒局还举行俄罗斯图书周活动等。俄罗斯十月革命是促进世界和平与发展的革命。革命取得成功后，革命领袖列宁发表了和平宣言，其中呼吁世界各国互相合作。这是十月革命的价值，也是这场革命的和平、友好合作经验和思想。这一思想照耀着越南当前的革命道路，那就是越南如何主动融入国际。十月革命和现实社会主义告诉我们，越南在融入国际进程中要始终维护民族文化，维护民族强大力量，在建设和发展国家事业中保障独立和自主。对越南来说，俄罗斯十月革命具有重要意义，鼓舞各阶层人民站起来，继续进行夺取国家独立的斗争事业，对越南解放革命运动的产生有着巨大影响。（越通社——VNA）