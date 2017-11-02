设有2500个座位的岘港Ariyana会议和展览中心是APEC领导人峰会举办地。（图片来源：《越南画报》报记者毕山摄）

越通社河内——入夜。韩江花灯灿烂绚丽。韩江桥头2017年 APEC峰会周倒计时数字闪闪亮亮。APEC峰会的吸引力犹如渗入了这座美丽滨城的气息。市民急切地盼望APEC峰会到来。因为他们比任何人都更明白全世 界正在关注岘港。



韩江之滨APEC城



岘港市民从来没有像今天一样奇特地期待着。对他们而言，本次峰会周是在家乡举办的规模最大的国际事件。



在凉风习习的韩江岸边的小茶馆里，坐在我旁边是一位山茶海区渔夫肆明。他喝了一口茶，看了倒计时器，向我问道：“小弟！‘埃派克’(APEC音译)究竟是什么玩意儿，大家那么议论纷纷？”他的广南重口音朴实问话使我禁不住笑了起来。



我讲解好一会儿，不知道他是否完全理解，但从他深感自豪的表情来看，他明白到那时候沿海家乡将会迎来世界多国元首和成千嘉宾共商世界大事，还有大批媒体记者到会报道。 越通社河内——入夜。韩江花灯灿烂绚丽。韩江桥头2017年 APEC峰会周倒计时数字闪闪亮亮。APEC峰会的吸引力犹如渗入了这座美丽滨城的气息。市民急切地盼望APEC峰会到来。因为他们比任何人都更明白全世 界正在关注岘港。岘港市民从来没有像今天一样奇特地期待着。对他们而言，本次峰会周是在家乡举办的规模最大的国际事件。在凉风习习的韩江岸边的小茶馆里，坐在我旁边是一位山茶海区渔夫肆明。他喝了一口茶，看了倒计时器，向我问道：“小弟！‘埃派克’(APEC音译)究竟是什么玩意儿，大家那么议论纷纷？”他的广南重口音朴实问话使我禁不住笑了起来。我讲解好一会儿，不知道他是否完全理解，但从他深感自豪的表情来看，他明白到那时候沿海家乡将会迎来世界多国元首和成千嘉宾共商世界大事，还有大批媒体记者到会报道。

延绵5公里、沙质细腻洁白的山水海滩是世界著名投资商投建度假区如Furama、 Fusion Maia等的地方。（图片来源：《越南画报》报记者毕山摄）

他大半生从未见过偌大的事件，所以自豪感油然而生。正如澳大利亚驻越南大使克雷格•奇蒂克所说：“2017年11月，21个成员经济体元首、部长和企业首席执行官聚会岘港市，将会吸引全世界的眼球。”



为了今天这样的岘港，数十年来该市不懈努力奋斗，克服种种困难，创造了奇迹，赢得了并非世界任何一个城市都获得的美誉。



为了这重大事件，该市早已投入大量人力物力，按步就班、细致入微地着手作准备。新建大批规模宏大的现代化工程，如公路、国际机场、国际新闻中心、会议中心、留宿系统等。每个工程都是岘港人才华的展现，心血和感情的凝聚。



我们有幸在五星级Furama度假区传媒负责人张玉成的带领下参观APEC峰会周的主会场。他自豪地介绍说，这里将举办APEC峰会周的所有重要活动。 Furama度假区面积为数十公顷，其包括设有2500个座位的Ariyana会议和展览中心（ADECC）以及100多栋国际标准豪华别墅。



谈话之中，这位80后小伙子流露出对岘港美好未来的坚强信念。我知道，他和岘港其他市民一样在焦急地盼望峰会周的到来，因为这是韩江奇迹的又一新丰碑。



Melia度假区。（图片来源：《越南画报》报记者毕山摄）

连接各地遗产之城



岘港以旅游天堂的美誉闻名世界，美国名刊福布斯（Forbes）曾评选该市美溪海滩为全球最具魅力的六处海滩之一。此外，还有树木青翠、生态原始的山茶半岛；美不胜收的五行山灵圣庙宇；市区西南20公里海拔1400米的著名景点巴纳山；一系列国际级沿海休闲区。借此，岘港不止一次受到世界一流旅行杂志和旅行社的青睐。



2015年，英国世界顶级旅游地搜寻网页Skyscanner将岘港列入世界旅游最具魅力而费用最低十佳旅游点。



2016年，在亚洲和大洋洲地区世界旅游奖颁奖典礼，岘港超越亚洲其他8个顶级景点，荣获“亚洲顶级节庆与事件目的地”称号。



他大半生从未见过偌大的事件，所以自豪感油然而生。正如澳大利亚驻越南大使克雷格•奇蒂克所说：“2017年11月，21个成员经济体元首、部长和企业首席执行官聚会岘港市，将会吸引全世界的眼球。”为了今天这样的岘港，数十年来该市不懈努力奋斗，克服种种困难，创造了奇迹，赢得了并非世界任何一个城市都获得的美誉。为了这重大事件，该市早已投入大量人力物力，按步就班、细致入微地着手作准备。新建大批规模宏大的现代化工程，如公路、国际机场、国际新闻中心、会议中心、留宿系统等。每个工程都是岘港人才华的展现，心血和感情的凝聚。我们有幸在五星级Furama度假区传媒负责人张玉成的带领下参观APEC峰会周的主会场。他自豪地介绍说，这里将举办APEC峰会周的所有重要活动。 Furama度假区面积为数十公顷，其包括设有2500个座位的Ariyana会议和展览中心（ADECC）以及100多栋国际标准豪华别墅。谈话之中，这位80后小伙子流露出对岘港美好未来的坚强信念。我知道，他和岘港其他市民一样在焦急地盼望峰会周的到来，因为这是韩江奇迹的又一新丰碑。岘港以旅游天堂的美誉闻名世界，美国名刊福布斯（Forbes）曾评选该市美溪海滩为全球最具魅力的六处海滩之一。此外，还有树木青翠、生态原始的山茶半岛；美不胜收的五行山灵圣庙宇；市区西南20公里海拔1400米的著名景点巴纳山；一系列国际级沿海休闲区。借此，岘港不止一次受到世界一流旅行杂志和旅行社的青睐。2015年，英国世界顶级旅游地搜寻网页Skyscanner将岘港列入世界旅游最具魅力而费用最低十佳旅游点。2016年，在亚洲和大洋洲地区世界旅游奖颁奖典礼，岘港超越亚洲其他8个顶级景点，荣获“亚洲顶级节庆与事件目的地”称号。