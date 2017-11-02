越通社柏林——越通社驻德国记者报道，11月24日和25日，德国汉堡大学亚非学院将举行题为“海牙国际常设仲裁法庭2016年7月26日对菲律宾东海仲裁案作出最终裁决之后东海发生的冲突”的国际研讨会。据组委会在汉堡大学亚非学院网站上发布的通知，巴黎战略研究院Benoît de Treglodé 博士、奥斯陆和平研究所教授斯坦· 汤尼森(Stein Tonnesson)、圣彼得堡国立大学教授弗拉基米尔·科洛托夫（Vladimir Kolotov ）、欧洲战略研究所博士伊娃（Eva Pejsova）等欧洲多位亚洲和东南亚地区事务研究专家、政治科学家、历史学家、国际法专家以及德国10多位亚洲和东南亚地区事务研究专家出席此次东海问题国际研讨会。汉堡大学亚非学院教授托马斯·英戈博德(Thomas Engelbert)透露，该研讨会举行的目的在于向欧洲和德国人民乃至国际社会介绍东海现状概况。托马斯表示，海牙国际常设仲裁法庭2016年7月26日对菲律宾东海仲裁案作出最终裁决，其中驳斥中国对所谓“九段线”内海域的“历史性权利”这一非法声索。然而，中国却完全驳斥这一裁决并继续保持通过双边谈判解决在东海主权声索存在重叠的国家之间的争议的观点。近年来，东海问题备受国际社会的高度关注。虽然欧洲和东海地区之间的距离超过9000公里，但两区之间的经济、政治和安全领域有相互依存的关系。东海地区紧张局势的加剧不仅对欧洲的利益造成损害，而且还对国际的安全稳定与繁荣兴旺造成影响。预计在为期两天的本次研讨会上，专家们将围绕着当前东海发生的冲突、欧洲的经验以及未来可采取的解决措施进行讨论。（越通社——VNA）