G20强调其在塑造一个相互连通的世界的重要作用

越通社河内——于2月16日和17日在德国波恩举行的二十国集团非正式外长会议被视为即将于7月召开的二十国集团峰会准备工作中的重要步骤。越南政府副总理兼外交部长范平明率团出席会议。



自2016年9月在中国召开的二十国集团峰会以来，世界局势风云变幻，世界经济也因此而继续要面临旧的和各种新的挑战，其使经济增速放缓、全球经贸与投资遇到种种困难，而二十国集团在世界金融危机爆发后正在处于确定发展方向的阶段。美国总统特朗普上任就职之后签署命令，决定退出《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)一举在一定程度上给全球贸易带来新的挑战。



此外，民粹主义正在世界诸多国家盛行也使反全球化浪潮迅速扩散，同时致使多个国家开始采取原被视为贸易增长的阻碍的贸易保护措施。英国推出欧盟预计将给二十国集团两个主要成员的英国和欧盟造成较大损失。预计，英国退欧将使英国每年损失810亿美元，而欧盟公司的年均损失比英国公司多97亿美元。



预计，2017年世界经济继续复杂多变、机遇和挑战并存。美国联邦储备理事会(FED)紧缩货币政策周期及金融市场的动荡将使世界多国货币政策与汇率受到深刻印象。专家人士评价，2017年的全球经济复苏前景将比去年更加乐观，预计达3.4%，全球贸易与投资增速可能仍低于预期等。



在此情况下，现任G20主席国的德国将“塑造一个相互连通的世界”选为贯穿系列会议议程中的主题，其中以建立自强基础、增强可持续性和增强责任意识为三个主要优先事项。而首要目标依然是保持宏观经济平稳运行，推动经济增长与保障可持续发展、粮食安全、能源安全、应对气候变化、践行削减排放量、预防疾病、社会保障等承诺相结合。此外，二十国集团还优先推动落实联合国《2030年可持续发展议程》，对非洲国家给予帮助，加强合作应对国际移民、劳动就业、性别平等的挑战。



今年，越南以2017年APEC峰会东道国的资格被邀请出席二十国集团峰会。这也是二十国集团成员外的APEC峰会东道国首次被邀请出席二十国集团峰会，其充分体现越南地位、作用与威望在不断提升以及越南在地区和国际事务中的主动与负责任的贡献。其同时还表明二十国集团成员重视并高度评价APEC在地区与全球治理结构中的地位与作用。



2017年越南APEC峰会的主题 “打造全新动力，开创共享未来”与二十国集团峰会议程重点内容有较多相同点，特别是共同棉线推动包容性创新与可持续发展，促进经贸与投资互联互通，鼓励开拓创新，深化应对气候变化合作等。这被视为促进亚太经合组织和二十国集团各项核心议程互联互通的基础和机会，从而加强国际和地区在新背景下处理全球经济问题的配合。



人口约占全球的2/3、GDP约占全球的85%、贸易额占全球的80%的二十国集团已证明其在规划并引领世界经济方面有较大的影响力，其同时正在对维护宏观经济平稳运行，促进世界经济战胜各种挑战方面作出积极贡献。（越通社—VNA）





