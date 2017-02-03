ATP单打世界排名：李黄南上升5位

越通社河内——据《越共电子报》报道，男子网球职业联合会（ATP）日前公布的最新排名显示，尽管两周来未参加任何赛事，但李黄南的排名仍上升了5位。



澳网结束后，ATP在本周公布了最新的世界排名，穆雷和小德继续位居前两位，拿下澳网冠军的费德勒排名升至第10，纳达尔排名升至第6位。



李黄南上升5位，位居世界第635。这并不是李黄南有史以来的最高排名。阮黄天则仍保持在世界第1443；郑玲江下降3位，位居世界第1646。李黄南、阮黄天和郑玲江是进入ATP排名的3名越南运动员。李黄南和阮黄天将于2月3日前往中国香港参加世界男子团体网球锦标赛（Davis Cup）2017年亚太地区第二组外围赛，如果取得佳绩，他们的排名将得到改善。为做好这一赛事的赛前准备，李黄南、阮黄天、范明俊、阮德天已在胡志明市集合。



男双方面，李黄南上升5位，位居世界第624。此前李黄南曾经位居世界第619。阮黄天下降2位，位居世界796。



女子方面，2017网球大满贯澳大利亚公开赛女子冠军塞雷娜·威廉姆斯取代克儿贝居首位。（越通社-VNA）