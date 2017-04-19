APEC在保障粮食安全中取得许多进展

越通社河内——在全球气候变化日趋严峻的背景下，确保人类粮食安全是亚太经合组织(APEC)各成员经济体需要面临的一大挑战。因此，近几年来，合作保障粮食安全一直是APEC的重要事项。APEC各成员经济体已制定并成功实施有关粮食安全的许多倡议。在2017年越南APEC会议中，以越南所提出的新倡议，期待APEC在应对该挑战将取得新进展。据联合国的统计数据，2009年，在人类历史上，缺粮人口超10亿人。在全球人口预计从目前的72亿人增至2050年的96亿人的背景下，到时候，为了满足粮食需求，全球粮食产量需要增加70%。其对全球粮食安全保障工作带来巨大挑战。对于占全球人口40%的亚太经合组织而言，尽管1990-2006年阶段缺粮人口已降至24%，但最新研究结果显示，保障粮食安全仍是APEC各成员经济体的一大挑战。主要原因是亚太地区自然灾害频发。统计数据显示，亚太地区是世界上遭受自然灾害最多的区域，全世界70%的自然灾害都发生在该区域。此外，农业生产活动因受到气候变化、缺水和城镇化等的影响而面临不少困难，与此同时，农业公共投资力度呈现下降趋势。认识到APEC成员经济体正要面临的挑战，首届亚太经合组织粮食安全部长会议于2010年10月在日本新潟市举行，并发表了有关粮食安全的《新潟宣言》。这是APEC第一个全面计划，旨在确保亚太地区粮食安全。APEC各成员经济体粮食安全部长强调，作为亚太地区颇具影响力的经济合作论坛，APEC在改善地区和全球粮食情况扮演重要角色。在《新潟宣言》中，APEC各成员经济体粮食安全部长提出该组织所追求的两个目标，包括：实现农业可持续发展和为投资、贸易和市场提供便利，同时制定实施上述目标的措施。首届亚太经合组织粮食安全部长会议成功举办后，APEC各成员经济体粮食安全部长每两年召开一次会议。在每一次会议上，各成员经济体粮食安全部长都通过关于粮食安全的新行动计划。值得一提的是在2014年中国APEC会议中，APEC高级官员通过了APEC面向2020粮食安全路线图，其中提出的长期目标是建设地区粮食系统结构，保障各成员经济体粮食安全的可持续性，提高粮食生产率，保障低收入者可以购买粮食。此外，2011年，APEC成立了粮食安全政策伙伴关系机制（PPFS），旨在加强APEC工商咨询理事会（ABAC）、私营企业和有关各方在保障粮食安全的配合。另外，APEC其他委员会和工作组经常性地召开会议，就粮食安全问题进行讨论。2017年，虽然亚太经合组织粮食安全部长不召开会议，但越南仍以“加强粮食安全和实现农业可持续发展、应对气候变化”视为四个优先主题之一，帮助APEC各成员经济体进一步有效应对日益严峻的气候变化影响。为了实施上述目标，2017年2月在越南庆和省芽庄市举行的粮食安全政策伙伴关系论坛上，越南农业与农村发展部提出三个倡议，包括《APEC粮食安全和气候变化计划》的行动计划、《关于加强粮食安全和实现农业可持续发展，应对气候变化的芹苴宣言》、《加强粮食安全和高质量增长的农村城市发展战略框架》行动计划等。此外，农业与农村发展部还提出“发展农业经营，协助促进APEC各成员经济体农村劳动力结构转型”和“应对气候变化对粮食安全战略带来的影响”两个倡议。（越通社-VNA）