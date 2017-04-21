2017财年日本对越提供的官方发展援助资金将达近12亿美元

越通社河内——日本国际协力机构驻越办事处首席代表藤田康夫 （Fujita Yasuo）在4月20日举行的年度新闻发布会上表示，2017财年日本国际协力机构 （JICA）承诺对越南提供的援助资金总额与2016财年相比变化不大，越南仍是该机构在世界上拥有各项最具规模投资项目的国家之一。藤田康夫表示，2017财年，该机构将继续向越南推动经济增长和提高国际竞争力、加强国家管理和协助弱势群体等三大方面提供支持。在推动经济增长和提高国际竞争力方面，日本国际协力机构将集中对城市发展，协助各地方发展交通运输体系，协助私营企业、工业、农林水产品、公共财政、金融市场发展和高素质人力资源培训等领域提供援助。在加强国家管理方面，该机构协助越南完善并提高医疗卫生服务和其他基本医疗卫生服务的质量；继续开展各项应对气候变化项目等。在协助弱势群体方面，该机构将协助越南提高各行政管理机构的法律能力，健全公共传媒体系等。藤田康夫同时指出对越南提供援助过程中所遇到的困难，并表示，今后，该机构将同各赞助商配合向越南政府提出解决各苦困难和不足之处的建议。2016财年，日本政府对越南提供的官方发展援助总额为1871亿日元，其中实际到位资金为1756亿日元。2017财年，日本对越南提供的官方发展援助资金将达1300亿日元（约合12亿美元）。（越通社—VNA）