2017新年外国非政府组织友好见面会在河内举行

越通社河内——值此2017春节即将到来之际，1月18日，越南友好组织联合会与越南外国非政府组织工作委员会联合举行友好见面会，旨在对2016年在促进国际和平、友谊与团结及非政府组织相关工作进行总结。



越南友好组织联合会副主席兼秘书长敦俊峰致辞时表示，在越南人民的共同努力及外国非政府组织的热心帮助下，越南人民与世界各国人民友谊与合作关系不断得到加强。2016年，各外国非政府组织为越南提供的援助总额达逾3亿美元，覆盖扶贫济困、经济社会发展、医疗卫生、教育培训、环境保护、应对气候变化等领域的援助项目取得积极成效。



敦俊峰表示相信，在此基础上，越南友好组织联合会与越南外国非政府组织工作委员会在2017年将继续受到外国非政府组织等国际伙伴的帮助。



见面会上，外国非政府组织数据中心经理洛夫·雷科维奇（Marko Lovrekovic）代表各外国非政府组织承诺，将同越南友好组织联合会及越南人民援助协调委员会协调联动，攻坚克难，应对复杂多变的世界形势，实现可持续发展。（越通社-VNA）