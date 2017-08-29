越通社胡志明市——2017年亚太经合组织（APEC）最后一次高官会8月29日在胡志明市开幕后，2017年APEC高官会主席助理杜雄越接受记者的采访。杜雄越表示，此次会议的核心工作是为领导人非正式会议做好全面准备。APEC高官听取APEC工商咨询理事会（ABAC）、APEC经济委员会等所作的报告，主要围绕机制体制改革和人力资源开发、茂物目标、电子商务、自由贸易协定、辅助产业等内容。这些报告将进一步汇总梳理，并提交于11月举行的APEC领导人非正式会议。值得一提的是APEC 贸易和投资委员会已通过并建议APEC高官通过两项重要文件，即由越南一直努力促进的跨境电子商务及关于辅助产业的文件。APEC第三次高官会从8月18日开始，延长10天，陆续举行约80场活动，核查各委员会、工作组工作近期取得的进展，尤其是APEC 贸易和投资委员会(ITC)、经济委员会（EC）、经济技术合作高官指导委员会（SCE）和预算管理委员会(BMC)的工作进展。下午，APEC各位高官将研究讨论各倡议，为11月举行的APEC领导人非正式会议做好准备，越南代表也向各位高官更新越南作为东道国的准备工作。APEC经济委员会主席罗利·麦克劳德(Rory McLeod)表示，在此次会议上，经济委员会谈及机制体制改革，旨在充分发挥市场作用，以及寻找措施，为贸易投资活动创造便利条件，健全竞争政策及相关法律法规。另外，该委员会已做了关于人力开发的研究报告，提高劳动力市场运行效率，为他们创造良好的工作环境。罗利·麦克劳德主席还表示，该委员会也讨论部分措施，以提高市场的竞争力，为中小企业公平参与市场竞争创造便利，同时改善法律法规体系，让企业更容易开展生产经营活动。罗利·麦克劳德主席强调，企业为经济发展贡献很大。 APEC设有APEC工商咨询理事会，经常与企业保持沟通，为企业改善经商环境。智利国际经济关系总司APEC事务负责人克拉斯纳( KrasnaBobenrieth)女士表示，APEC的目的是促进区域一体化进程。APEC成员已提出诸多倡议，所有倡议都围绕促进区域合作和国际一体化问题。其中关于经济，金融和社会包容性发展、电子商务便利化、贸易自由化等倡议得到各成员普遍关注。越通社-VNA）