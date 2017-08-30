通社胡志明市——2017年APEC第三次高官会8月30日在胡志明市圆满落幕。在为期13天内，来自AEPC各委员会、工作组的近3000名代表共举办了约80场会议，其中包括很多重大的高层次活动，成果丰硕。



在会后举行的记者会上，越南外交部副部长、2017年APEC高官会主席裴青山强调，此次会议取得圆满成功，是今年最具规模的活动之一。除了29日和30日举行的高官会以外，SOM 3 框架内还举行多项重要活动。如在芹苴市举行的粮食安全周及粮食安全和适应气候变化的可持续农业高级政策对话；在胡志明市举行的第七次卫生与经济高级别会议；关于经济、社会与金融包容性发展的会议等等。



APEC第三次高官会在区域和全球经济贸易呈现出诸多起色的背景下举行。预计区域经济增长将持续高于全球经济增长率。但是各经济体发展差距拉大；自然灾害、疾病、人口老龄化等非传统安全问题突发，促使APEC更要扮演好拉动全球经济增长的动力，加强合作，促进互联互通，更好地满足区域企业和民众的愿望。



各场会议提出非常接近人民群众的问题，如人力资源开发、机制体制改革、协助中小企业、应对自然灾害、反腐败、改善营商环境等。



关于此次SOM 3及相关会议取得的主要成果，裴青山表示，在经济全球化利益分配不均的背景下，APEC成员承诺将努力为每个经济体、企业和民众带来切实利益。其中促进经济、金融和社会包容性发展，已成为APEC各委员会、工作组着重讨论的问题。该倡议是面向实现区域包容性发展的重要活动，收到APEC成员及诸多国际组织支持并积极参与。



此次会议就制定APEC关于包容性发展的行动计划的必要性达成共识。



此次高官会取得的成果将提交11月举行的APEC领导人非正式会议审议。



裴青山还介绍了从8月18日至 25日在芹苴市举行的粮食安全周及粮食安全和适应气候变化的可持续农业高级政策对话和23日至24日在胡志明市举行的第七次卫生与经济高级别会议取得的主要成果。他强调，这些成果为实现包容性发展做出积极贡献。



此次会议强调各成员的决心，努力通过落实2020年茂物目标促进区域贸易自由化。同时讨论建设2020年后的APEC愿景的各项具体措施。



此次会议通过三项文件，包括跨境电子商务便利化框架、促进配套产业发展的惯例规则和供应链连接行动计划的监测方案，并同意将把这些文件提交在年底举行的高级领导人非正式会议审议。



裴青山表示，这些成果都满足各成员、区域企业、民众和经济社会发展的要求。会议还向各成员高官介绍APEC关于中小微企业的报告、网络经济、数字经济路程等。



会议还讨论2017年亚太地区领导人非正式会议、部长级会议及相关会议的准备工作。



SOM 3取得圆满成功，越南代表所提出的各项倡议获得APEC各成员及国际朋友的普遍关注，同时对东道国的准备工作予以高度评价。



亚太地区是目前世界上经济增长最快的地区之一, 目前，亚太经合组织各经济体共加入165项亚太地区区域贸易协定（RTA）和自由贸易协定（FTA），其中亚太经合组织各成员经济体之间签署的自贸协定多达62项。（越通社-VNA）