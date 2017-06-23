在由越南驻墨西哥大使馆举行的“2017越南APEC年：相遇墨西哥”研讨会上，黎玲兰强调，2017年APEC峰会是包括越南和墨西哥在内的各成员经济体领导就双边和多边合作机制展开讨论，从而加强合作，为国际、地区和各国繁荣发展作出贡献的机会。

题为“打造全新动力，开创共享未来”的2017年越南APEC会议，面向建设一个和平、活跃、自强、包容性、互联互通和全面对接以及为所有人创造更多参与机会等的亚太共同体；同时进一步推动自由贸易与投资、各项地区贸易协定和自由贸易协定等的落实，面向成立亚太地区自由贸易区。

黎玲兰表示，自越墨两国于1975年5月19日建立外交关系以来，两国友好合作关系呈现良好发展态势。其同时强调两国在制造业、汽车工业、农业和旅游等领域的合作潜力巨大。

目前，墨西哥是越南在拉丁美洲地区的第三大贸易伙伴，双边贸易额年均增长30%，2016年达50亿美元。

在研讨会上，墨西哥经济部主管外贸的副部长胡安·卡洛斯对2017年APEC会议筹备工作给予高度评价，其有助于提高越南在国际和地区舞台上的地位和作用。他表示，两国都是开放型经济体，具有互补性，其有助于加强双方合作关系和挖掘双边巨大贸易潜力等。（越通社—VNA）