2017年APEC会议：2017年亚太经合组织第三次高官会圆满落幕

最后一日会议，在越南外交部副部长、2017年APEC高官会主席裴青山的主持下，会议就经济、金融和社会包容性发展深入展开讨论。在经济全球化利益分配不均的背景下，APEC成员经济体承诺将努力为每个经济体、企业和民众带来切实利益。

与会代表对亚太经合组织（APEC）经济、金融和社会包容性发展论坛的结果予以高度评价。这是越南的倡议，为促进地区包容性发展做出贡献，也是首个总体凝聚在经济、金融和社会三个领域包容性发展的努力的活动，进一步促进APEC各委员会和工作小组在政策和行动上的配合与协调。此次论坛也为制定关于急需形成一个包容性发展APEC行动计划的共识做出贡献。

此次会议通过为各专业领域的合作指明方向的三项文件，包括跨境电子商务贸易便利化框架、促进配套产业发展的惯例规则和供应链对接行动计划的监测方案，并同意将这些文件提交在年底举行的APEC领导人非正式会议审议。

作为东道国，越南向会议作了 亚太经济合作会议（APEC）可持续旅游高级政策对话会，第七次卫生与经济高级别会议以及 “粮食安全与农业可持续发展和适应气候变化”高级政策对话等的结果。此次高官会取得的成果将提交将于11月在岘港举行举行的APEC领导人非正式会议审议。

会议还向各成员经济体的高官介绍APEC在中小微型企业、网络经济、数字经济鞥领域长期合作指明方向的文件起草进度。这也是与会代表集中讨论的内容。

此次会议还就实现贸易和投资自由化的茂物目标，分享经验和提高各成员，特别是发展中成员在《区域贸易协定》（RTA）和《自由贸易协定》（FTA）谈判、签署和实施的能力。会议同时讨论建设2020年后的APEC愿景的各项具体措施。

此次会议还讨论2017年APEC领导人非正式会议、部长级会议及相关会议的准备工作。

承办2017年亚太经合组织第三次高官会和相关会议继续强调越南深入融入国际社会和重视包括亚太经合组织机制在内的亚太地区的主张。越南有关部委行业再次有机会体现其为地区与国际共同关心的问题作出的积极贡献。

值此机会，胡志明市举行系列文化、旅游和美食推介活动，向与会代表和国际友人介绍一个虽年轻、活跃、深入融入地区与世界，但仍保留着富有越南南部地区特色的城市的形象。（越通社—VNA）