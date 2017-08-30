越通社胡志明市——作为2017年亚太经合组织（APEC）东道国，越南已提出多项倡议，受到APEC成员经济体普遍关注且予以好评。

2017年APEC会议的主题为“打造全新动力 开创共享未来”，APEC经济委员会（EC）主席罗利·麦克劳德(Rory McLeod)评价说，今年APEC会议的主题和重点都非常明确，雄心勃勃，有利于APEC所有成员。



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关于越南在2017年APEC所提出的四大优先事项，APEC秘书处执行主任艾伦•布拉德（Alan Bollard）表示，“APEC成员一直努力举办多场会议，就如何发展这些优先事项和明确APEC各成员可以为这些事项做出什么具体贡献展开讨论。这是非常重要的，在一个相当复杂的一年里，到目前为止，一切都很顺利。”

艾伦·布拉德强调，“越南所提出的部分优先事项对APEC成员而言是相当新鲜的，这是一个很大的挑战，但越南已成功把APEC成员的注意力放在其中。”

同一个观点，来自加拿大的麦克阿瑟（MacArthur）大使说，越南提出的四个优先事项与加拿大部分优先事项具有相同之处。这些事项将协助APEC成员促进经济发展。

越南今年提出的优先事项有利于各成员应对全球挑战，促进人力资源开发，实现互联互通及绿色和可持续的千年发展目标。

泰国外交部国际经济司司长阿萨育德·斯里萨穆特（Arthayudh srisamoot）表示，越南为2017年APEC提出的议程非常全面，涵盖贸易、经济、金融、互联互通等重要领域。我们可以从中了解到如何加强亚太地区合作，不仅是贸易与投资发展问题。

越南在2017年APEC框架内所提出的四个优先事项是促进可持续、创新和包容性增长；深化区域经济一体化进程；加强数字时代中小企业（MSME）的竞争力和创新能力；加强粮食安全和应对气候变化，实现可持续农业。

除了这些优先事项，越南也积极参加APEC各场会议、论坛和研讨会并提出诸多倡议。其中，促进经济、金融和社会包容性发展倡议被期待将把APEC现有的各项合作项目结合起来，协助所有民众都能享受全球化和贸易自由化所带来的好处。该倡议受到APEC成员代表的普遍关注且予以好评。

来自美国的代表卡特若尼（Kathrn Heather Barbara Clemans）表示，APEC所提出的倡议都是为了协助其成员建设必要技能，以能够在新经济局势中运作，为APEC高官提供一个能够采取有利于人民的决策的平台。卡特若尼对越南提出关于促进经济、金融和社会包容性发展表示印象深刻。值得一提的是，在今年APEC框架内，越南还举办多项关于医疗卫生领域的活动。卡特若尼认为，确保所有人都能够享受到便捷、价廉的医疗卫生服务和基本教育是实现包容性发展中非常重要的问题。

除了包容性发展倡议，越南还提出关于建立一个长期讨论亚太经合组织合作的机制，其中包括讨论2020年后的APEC愿景。

日本亚太经合组织高级官邸小泉（Tsutomu Koizumi）对越南所提出的上述倡议予以高度评价。他说，APEC成员开始考虑到所谓的“2020年后可能做到的目标”。APEC今后需要作的是促进区域经贸投资与合作，以刺激全球经济繁荣发展。APEC高官可考虑为未来设立可能做到的目标。

中国亚太经合组织高官谈践则对越南提出关于促进旅游业发展的倡议感兴趣。他说，越南成功办会，工商界、各政府机关、部门深入参加APEC各项活动，提出自己的诉求和想法，进行务实的讨论，产生一些务实的成果，这就是很积极的利益。如在APEC一个关于互联互通的会议上，越南代表提及旅游问题。旅游是人员之间相互联通的重要渠道。越南很重视可持续旅游，也积极举办诸多相关活动。APEC成员正努力实现2025年成员体国际旅游人数总规模超过8亿人次的目标。促进区域旅游将成为加强区域互联互通的重要动力。

除了旅游，越南还有提出关于人力资源开发、中小企业、农业等领域的倡议，这些倡议都对区域发展有很多的利益。（越通社-VNA）