越通社胡志明市——全球化和贸易自由化进程不断助推全球贸易与经济发展，加快减贫进程，但贫富差距仍持续扩大。在8月28日举行关于亚太经合组织（APEC）经济、金融和社会包容性发展论坛上，越南外交部副部长、2017年APEC高官会主席裴青山表示，第四次工业革命、数字技术等新兴趋势正在开辟前所未有的发展机遇，但仍有许多人在寻找就业机会、经营机会中掉队。此外，阻碍区域实现包容性发展的许多因素还包括人口老龄化、自然资源枯竭、自然灾害袭击等等。裴青山强调，全球化和贸易自由化进程不断助推全球贸易与经济发展，加快减贫进程，但贫富差距仍持续扩大。近三十年来，APEC在实现经济、贸易与投资包容性发展中一直发挥主导作用。APEC几乎在所有计划、目标、战略中都含有包容性发展内容。尤其是在2016年所发表的《宣言》里，APEC领导人已呼吁各成员有效促进经济、金融和社会包容性发展，其中针对妇女、老人、青年和农村社区以及弱势群体及处境不利人群。APEC在促进区域包容性发展方面已做出很大的努力，但和区域人们的愿望比还差得较远。其主要原因在于APEC在包容性发展方面的合作仍较为分散，缺乏妥善的协调。经济、金融和社会等三个方面是相辅相成的，因此APEC须制定一个全面政策，促进经济、金融和社会包容性发展。裴青山强调，我们不能不惜一切代价地追求增长，而不知道是谁会从中受益。如果没有实现包容性发展，增长是不可持续的。APEC各成员须更加协调配合，提高机制体制和法律制定能力，动员社会各界的参与，为实现包容性发展创造便利。包容性发展是越南及所有经济体的优先事项。实施革新政策30多年来，越南在经济、社会等方面取得诸多重要成就，但越南也在面临收入差距扩大问题。越南政府正致力建设一个为民和企业服务的创新型和行动型政府，致力实现包容性发展，确保所有人都能从中获益。俄罗斯高级官员代表瓦列里（Valery E.Sorokin）分享说，APEC的本质是合作精神，寻求集体行动，寻求共识。目前最关键的是要制定关于促进经济、金融和社会包容性发展的战略。这是越南、俄罗斯和诸多APEC经济体所关注的问题。俄罗斯领土广阔，有很多地区，尤其是偏远地区需要发展，俄罗斯方面已提出关于促进经济增长和融入区域经济的倡议，与今天的议题有很多相同之处。APEC秘书处执行主任艾伦•波拉德 (Alan Bollard) 认为，此次研讨会对于APEC各成员而言是非常重要的，研讨会内容十分合乎2017年APEC会议“打造全新动力开创共享未来”的主题。包容性发展也是越南在11月份在岘港市举行的APEC领导人会议上希望取得进展的优先事项。与会代表也普遍认为，此次研讨会成效显著，相信APEC非正式领导人会议，包容性发展这一问题将取得实质性进展。此次会议集中讨论APEC主要合作领域、方式和具体行动来实现经济、金融和社会包容性发展的；实现经济、金融和社会包容性发展的相关行动计划与措施；加强APEC与国际组织之间的合作等问题。此次研讨会是2017年亚太经合组织（APEC）第三次高官会的重要活动之一。来自APEC各成员经济体、联合国、世行、国际货币基金、太平洋经济合作理事会（PECC）、亚洲开发银行（ADB）等国际组织代表参加会议。 （越通社-VNA）