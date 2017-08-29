越通社河内——越南统计总局8月29日上午公布的数据显示，2017年8月份，全国居民消费价格指数环比增长0.92%，较上年12月增长1.23%并同比增长3.35%。2017年前8月，全国居民消费价格指数同比增长3.84%。在11种主要商品类和服务中，有10种商品价格上涨。具体，药品与医疗服务的价格上涨2.86%；交通类上涨2.13%；餐厅与餐饮服务上涨1.06%；住房和建筑材料上涨0.93%；教育类上涨0.57%；其它商品和服务上涨0.1%；服装、帽子和鞋类上涨0.09%。 此外，只有邮政电信类呈现下降局势，降幅为0.04%。越南统计总局物价统计司副司长杜氏玉透露， 8月份全国居民消费价格指数猛增的原因在于猪肉价格环比增长5.72%，使食品类的价格也大幅增长。此外，由于遭受洪灾的影响，蔬菜价格也环比增长3.89%。食品类环比增长1.64%，对8月份全国居民消费指数的贡献率达0.37%。随着钢铁价格增长，房屋维修材料的价格也环比增长1.27%。石油价格增长使交通类价格上涨2.13%，对8月份全国居民消费指数的贡献率2个百分点。8月份，国内黄金价格随着世界黄金价格变动而变动，环比增长1.11%。据悉，越南统计总局预计9月份全国居民消费价格指数或将保持环比增长态势。其原因是猪肉、蔬菜、石油、医疗服务、教育类等价格均呈现增长趋势。（越通社——VNA）