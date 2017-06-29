越通社河内——越南顺化古都遗迹保护中心近日对外发布“参观顺化古都遗迹游客着装规定”的通知。按照规定，从2017年7月起，参观顺化古都遗迹的游客应遵守顺化古都遗迹保护中心的着装管理规定。通知称，为营造文明有礼及符合于越南民族文化行为的旅游环境，顺化古都遗迹保护中心对游客作出以下规定：参观顺滑古都各遗迹时必须着装得体、整洁。特别是进入内殿、祭祀区不许衣着暴露、反感（如短裤、背心、短裙等）（越通社-VNA）。