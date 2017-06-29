2017年7月起参观越南顺化古都遗迹的游客必须着装得体 越通社 2017年6月29日 - 13:56:00 打印 2017年7月起参观越南顺化古都遗迹的游客必须着装得体。（图片来源：越通社） 越通社河内——越南顺化古都遗迹保护中心近日对外发布“参观顺化古都遗迹游客着装规定”的通知。 按照规定，从2017年7月起，参观顺化古都遗迹的游客应遵守顺化古都遗迹保护中心的着装管理规定。 【越南承天顺化省接待游客量约达150万人次】 通知称，为营造文明有礼及符合于越南民族文化行为的旅游环境，顺化古都遗迹保护中心对游客作出以下规定： 参观顺滑古都各遗迹时必须着装得体、整洁。特别是进入内殿、祭祀区不许衣着暴露、反感（如短裤、背心、短裙等）（越通社-VNA）。 相关信息 旅游 越南承天顺化省接待游客量约达150万人次 旅游 越南顺化古都遗迹保护中心接待游客量达100多万人次 旅游 承天顺化省“夜间大内”参观活动正式启动 文化 波兰建筑师亚特科夫斯基为顺化古都遗迹保护工作做出贡献 社会 走进河内市常信县橘洞刺绣村 2017年 7月 参观 越南 顺化 古都 遗迹 游客 着装 得体 越通社 承天顺化省 您对这篇文章的评论？ 提交 取消